Borràs lliura al ministre de Cultura la "llista de greuges" del govern espanyol amb Catalunya

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha lliurat aquest dissabte al ministre de Cultura, José Guirao, la "llista de greuges" culturals del govern central amb Catalunya. L'entrega s'ha produït quan els dos responsables polítics s'han trobat en una visita al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) i després que coincidissin la nit anterior en la inauguració de la temporada operística del Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb la representació d''El Quixot', a càrrec de la Compañía Nacional de Danza (CND).

Borràs ja va anunciar el passat 22 d'agost que tenia preparat el dossier, quan ministre i consellera van trobar-se per primera vegada al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Avui Borràs ha aprofitat l'oportunitat i ha entregat a Guirao el dossier amb tasques pendents del Ministeri, dividides en sis àmbits: arxius, tributs, lleis, projectes pendents, dèficits pressupostaris i Sixena.

"Tenim clarament identificada la llista d'institucions catalanes que han patit greuges, en què la presència del Ministeri no és la que hauria de ser i amb les quals no ha complert els compromisos que havia adquirit", ha dit la consellera. Borràs situa en un horitzó no gaire llunyà la primera trobada formal amb el ministre per avançar amb diferents qüestions. Entre els "greuges" que denuncia la consellera hi ha, entre d'altres, la Biblioteca Provincial de Barcelona i diverses qüestions legislatives com l'Estatut de l'artista i la llei de mecenatge.

També recull la petició de retorn dels 'papers de Salamanca' pendents, inversions pendents en diferents institucions teatrals i museístiques i la recuperació de la taxa de l'audiovisual, suspesa després d'un recurs del govern del PP. Paral·lelament, el Govern ultima un altre avantprojecte de llei per recuperar aquesta taxa a les operadores amb la finalitat d'aconseguir fons per finançar la producció audiovisual, especialment afectada per la crisi.

Sixena, la pitjor imatge

Borràs també posa sobre la taula el litigi per les pintures murals del monestir de Sixena custodiades al MNAC, que, al seu parer, ha fet mostrar la "pitjor imatge de la política i de la justícia". Borràs ha parlat d'"incompliments històrics i reduccions pressupostàries flagrants". "Les peticions que tenen a veure amb qüestions pressupostàries es veuran quan hi hagi aprovats pressupostos aquí i allà, però hi ha coses que són de voluntat política i hem de veure fins on estan disposats a arribar", ha observat Borràs. I ha afegit: "Són coses sobre les quals necessitem saber quin nivell de voluntat tindrà el Ministeri a l'hora de complir amb els compromisos que té adquirits amb la ciutadania de Catalunya". Borràs ha descartat identificar quines són les prioritats, en considerar que "seria injust" anteposar algunes qüestions a unes altres quan està convençuda que totes són importants.