La Casa de les Punxes tanca 'sine die'

L'emblemàtica Casa de les Punxes, que va sorgir d’un encàrrec que Bartomeu Terrades va fer a Josep Puig i Cadafalch perquè construís una casa per a cada una de les seves tres germanes, l’Àngela, la Josefa i la Rosa, està tancada des del mes de març, quan tots els equipaments culturals van haver de tancar per fer front a la pandèmia. Mentre que altres equipaments han anat obrint, la Casa de les Punxes continua tancada i a la seva pàgina web s'informa que, de moment, no es poden comprar entrades però que l'empresa propietària continua treballant i que la previsió és obrir en un futur. A la web també s'explica que les entrades venudes seran vigents fins al desembre del 2021.

Obre un castell medieval a la Diagonal: la Casa de les Punxes

Tanmateix, segons la informació que avui publica 'El País', pot ser que el tancament sigui definitiu. Els treballadors, segons explica el diari, asseguren que el 22 d'octubre se'ls va comunicar el tancament definitiu del centre de visitants, que va obrir les portes l'agost del 2016 amb una proposta d'un recorregut multimèdia inspirat en la llegenda de Sant Jordi. En canvi, Texna, l'empresa immobiliària propietària de l'edifici des del 2010, diu que el tancament és temporal i que no es poden fer visites perquè les audioguies amb què es fan "estan prohibides". Segons 'El País', les mateixes fonts empresarials expliquen que als treballadors se'ls ha aplicat un ERTO i que continuen en actiu dues o tres persones.

Quan va obrir les portes el centre de visitants de la Casa de les Punxes, es va fer una previsió de 100 visitants per hora, en grups de fins a 12 persones. Estava previst que hi hagués entre 1.500 i 1.700 visites al dia fins a arribar, el primer any, a un total de 100.000. L’entrada general costa 13,50 euros.