El Consell de la Cultura de Barcelona reclama un pla urgent per salvar el sector

Els membres del comitè executiu del Consell de la Cultura de Barcelona han expressat en un comunicat la preocupació per la "magnitud" de la crisi causada pel coronavirus, així com per la "insuficiència de les mesures previstes" pels representants polítics per fer-hi front. Fent-se ressò dels crits d'alarma llançats aquests dies pels diferents àmbits del sector cultural, el comitè alerta de les seqüeles que la crisi tindrà en la producció de propostes culturals. "Hi ha també la incertesa per l'alteració dels nostres costums socials en el camp de la participació cultural", diu el comunicat. Segons els membres del comitè, "la covid-19 canviarà el món tal com el coneixem".

L'organisme independent assegura que les mesures que s'han pres fins ara per pal·liar els efectes de la crisi, com ara préstecs avalats per les institucions, l'exempció d'alguns impostos i les subvencions extraordinàries, "són clarament insuficients". "Necessitem un gran pla per al sector cultural, un pla que assenti unes bases noves i sòlides per a la vida cultural de la propera dècada i que eviti els errors del passat". Aquest pla, que diuen que és "urgent", hauria de conjugar recursos públics i privats.

Prenent com a model les conseqüències de la crisi econòmica del 2008, l'entitat assenyala que l'actual pot dur a la precarització laboral un sector ja feble, amb contractes temporals, externalització de serveis i "falsos autònoms". Entre les mesures que proposa el comitè hi ha incrementar les ajudes proposades per les institucions públiques, aportar liquiditat a les empreses –"més que préstecs, calen fons no reintegrables"–, habilitar un mecanisme de suport a les empreses privades i entitats semipúbliques, així com a professionals autònoms –"pensem en un fons de suport ad hoc disponible durant un període més o menys llarg"–, i finalment agilitzar els processos administratius per fer front a la urgència de la situació.

Per acabar, l'organisme, convençut que "la cultura serà imprescindible en la reconstrucció dels vincles socials", adverteix que cal evitar la seva "desfeta": "Representaria el cop definitiu per a la immensa majoria de professionals i empreses del sector, que fa anys que sobreviuen en la més absoluta precarietat".

El comitè executiu del Consell de la Cultura de Barcelona està integrat per Antonio Ramírez Gonzalez, Miquel Cabal Guarro, Amadeu Carbó Martorell, Ingrid Guardiola Sanchez, Martina Millà Bernad, Cristina Pujades Corbi, Victoria Szpunberg Witt i Carles Giner Camprubí.