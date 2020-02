'Crims', de programa de culte a fenomen de masses

No tots els podcasts són iguals tot i que ens agradin de la mateixa manera. N'hi ha que es fan a casa, amb una targeta de so, dos micròfons i rodejat de quintos i bosses de patates Ruffles , com Can't play kanter; en estudis semiamateurs o de ràdios locals, a l'estil de La Penúltima; pagat per l'audiència ( La Sotana), o gravats en una ràdio professional. És injust posar-los tots al mateix nivell, perquè els recursos d'uns i altres estan a anys llum, però a la relativa democràcia d'Ivoox ( plataforma reina del podcast) tothom hi té el seu lloc. D'entre els més grans n'hi ha un que els últims dies ha monopolitzat les xarxes socials d'aquest país: Crims.

La crònica negra entra a TV3 gràcies a Carles Porta i ‘Crims’

Crims no és estrictament un podcast, és un programa de Catalunya Ràdio, però és possible que la majoria dels seus milers d'oients no sàpiguen ni quin dia ni a quina hora s'emet. El seu hàbitat natural és a internet, en què aquest espai ha fet fortuna repassant la crònica negra nostrada. Aquest és l'èxit d'un gènere –el true crime– de gran acceptació al món saxó però amb poca tradició aquí, que toca casos que sorprenen per ser propers i alhora brutals i que ens aproxima a fets escabrosos amb la signatura d'autor del periodista Carles Porta.

Crims ha passat de ser un secret del boca orella a un fenomen de masses, tot gràcies a l'adaptació a televisió que n'ha fet la productora Goroka per a TV3. L'espai, que va estrenar-se dilluns va aconseguir ser trendig topic, no només l'etiqueta oficial (# crimstv3), també paraules relacionades amb el cas tractat, com Brito i Picatoste. A més de ser líder d'audiència, va generar debats, com les acusacions de blanquejar la policia autonòmica o la relació entre cossos policials, com feia temps que no passava amb un programa de la televisió pública catalana. D' Ivoox a la glòria, una tendència que anirà a més.