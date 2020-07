El Cruïlla XXS comença amb un petit prodigi de Roger Mas a l’Anella Olímpica

El Cruïlla XXS, el cicle musical i d’arts escèniques més ambiciós d’aquest estiu pandèmic a Barcelona, va començar aquest dimecres amb un doble concert a Montjuïc. Per una banda, la navarresa Iseo al Poble Espanyol (dijous hi fa una segona actuació). Per l’altra, un acte especial a l’Anella Olímpica culminat amb un concert de Roger Mas, que repetirà divendres als Jardins del Teatre Nacional. El cantautor de Solsona va excel·lir com és habitual interpretant prodigis com El rei dels verns, amb l'estremidor joc de veus al servei de la poètica de Goethe; Jordi, la fantàstica versió de la tradicional Geordie que va popularitzar Joan Baez; una Soleiada de color jazzístic que fa més juganers els versos de Maragall, i la imbatible ànima de cobla d' El dolor de la bellesa. Van ser nou cançons interpretades a trio, amb dos còmplices de garantia absoluta: el pianista Xavier Guitó i el contrabaixista Arcadi Marcet. A diferència del que va passar dissabte a les Nits del Fòrum, en aquest cas el caràcter de la música sí que s'adeia amb el format del concert a l'aire lliure, amb 400 persones assegudes i taules. Com determina el protocol antivíric, hi havia dispensadors de gel hidroalcohòlic i la mascareta era obligatòria per entrar i sortir i per moure's pel recinte, però no si s'hi està assegut mantenint la distància profilàctica.

Roger Mas va participar en una inauguració en què també va haver-hi una petita xerrada entre Genís Roca i Agnès Marquès, preludi de les Cruïlla Talk que hi haurà durant el festival; un tast de l'espectacle Flotados de David Moreno i Cristina Calleja que es veurà el 28 de juliol al Teatre Victòria, i un diàleg de comèdia crítica protagonitzat per Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes com a presentació de l'escenari dedicat a la comèdia que el Cruïlla XXS instal·larà al Museu Marítim. Fuentes i Taltavull van repartir a tort i a dret entre tot l’espectre polític i mediàtic davant autoritats municipals i autonòmiques i periodistes. Van rebre l'alcaldessa Ada Colau, la consellera Mariàngela Vilallonga, la omnipresència de Pilar Rahola, les promocions de La Vanguardia, els cinc articles que permet llegir de franc l' ARA, la dèria d' El Periódico amb la CIA, l'ufanós autobombo de RAC 1, el drama dels escanyolits recursos de TV3 per produir ficcions i fins i tot els Stay Homas. "El Cruïlla és l'únic festival on no hi ha els Stay Homas", va fer notar el duo còmic.

Tot plegat, per celebrar que el Cruïlla XXS, amb més de 200 concerts i espectacles programats, vol ser el festival d’aquest estiu als espais públics de Barcelona. De fet, es reivindica, amb raó, com a festival de ciutat que ha teixit col·laboracions amb altres actius culturals de Barcelona com el Taller de Músics, el Gran Teatre del Liceu, BCN Clàssics, el Festival Bachcelona i el TNC, entre d'altres. Aquest "esperit de col·laboració" és el que defensa "de cara al futur" el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, que aquest dimecres no va oblidar la fragilitat de la conjuntura: "Anar a espectacles aquests dies té alguna cosa d'heroic. Hem de fer-ho molt bé per no tornar al confinament".