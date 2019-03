Dani de la Orden estrenarà pel·lícula al BCN Film Fest (i ja va per la següent)

Les pel·lícules del cineasta Dani de la Orden fan cua. Just quan ha acabat de rodar la sisena, 'Hasta que la boda nos separe', el BCN Film Fest ha anunciat que estrenarà 'Litus', una de les altres que guardava al calaix.

'Hasta que la boda nos separe' és una comèdia gamberra sobre una noia que ha d'organitzar el casament d'un noi amb qui se'n va anar al llit i de qui es va enamorar: "Parla de com ens defensem d'allò que tenim por que ens afecti –diu el director–. Cap dels dos vol reconèixer que estan bé junts, però es veu com tots som molt egoistes quan el cor ens demana estar amb algú i no pensem si hi ha algú patint", explica.

El guió és l'adaptació de la pel·lícula francesa 'Jour J' (2017) i l'han escrit Marta Sánchez, Olatz Arroyo i Eric Navarro. L'últim és un dels companys habituals de De la Orden, amb qui va fer 'Barcelona, nit d'estiu' i 'Barcelona, nit d'hivern': "Em costa molt fer una pel·lícula així sense l'Eric. Té un do per generar situacions còmiques", comenta el cineasta.

Amb només 30 anys, Dani de la Orden ja acumula en el currículum la direcció de cinc pel·lícules, la popular sèrie 'Élite' a Netflix i videoclips d'Els Amics de les Arts ('Ja no ens passa'), David Bisbal ('Culpable'), Joan Dausà ('On seràs demà?') i Leiva ('Mirada perdida'). L'última estrena, 'El mejor verano de nuestra vida', va ser un èxit de taquilla –més de 750.000 espectadors–. Tot i ser un encàrrec d'Atresmedia, el director assegura que l'ha dut a terme "amb el mateix carinyo" que altres projectes més personals.

Litus, les cartes de comiat d'un mort

La pròxima que es veurà a la gran pantalla és 'Litus', l'adaptació d'una obra de teatre de Marta Buchaca, una comèdia dramàtica on un grup d'amics –interpretats per Quim Gutiérrez, Belén Cuesta, Adrián Lastra, Álex García i Marta Nieto– es reuneixen per rebre una notícia inesperada: la mort del seu amic Litus, que els ha deixat una carta de comiat. La trobada es converteix en ocasió per descobrir els secrets més íntims i les emocions amagades durant anys.

Les pel·lícules del BCN Film Fest s'enfoquen en adaptacions d'obres literàries, produccions amb rerefons històric i 'biopics' de personalitats rellevants. Coincidint amb Sant Jordi, el certamen se celebrarà del 22 al 30 d'abril als Cinemes Verdi.