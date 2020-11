Descobreixen el que podria ser el vaixell de comerç de vi més antic de Catalunya

Els arqueòlegs del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) han redescobert les restes d'un vaixell que data de mitjans del segle I aC, segons informa l'ACN. El vaixell, que es va enfonsar a les illes Formigues, el van trobar l'any 1958, però portava dècades enterrat sota el mar i sense una ubicació exacta per un error en les coordenades. Els arqueòlegs del CASC han pogut localitzar-lo ara gràcies, en part, al temporal Gloria del mes de gener passat.

El vaixell va ser localitzat el segle passat per submarinistes del Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas (CRIS), que van fer-ne una excavació entre el 1959 i el 1960 i, més endavant, el 1983. Durant aquestes excavacions se'n van poder extreure una trentena d'àmfores, que estan actualment als magatzems del Museu Marítim de Barcelona, i part de la fusta, que no s'ha pogut conservar.

La ubicació del derelicte, conegut com a Formigues I, ha sigut un misteri aquestes últimes quatre dècades a causa d'un error dels arqueòlegs a l'hora de recollir les coordenades del jaciment. Els arqueòlegs del CASC han aconseguit trobar el derelicte aquest mes de setembre. Segons ha explicat l'arqueòloga del CASC, Rut Geli, les restes estaven a 40 metres de profunditat i s'han pogut trobar gràcies a la remoguda de la sorra, que va fer aparèixer un tros del casc del vaixell. Durant la campanya, feta amb el vaixell Thetis, també s'ha localitzat una gerra de ceràmica i una àmfora tipus Tarraconense 1 –dedicada al transport del vi– conservada en la seva totalitat.

"Primer exponent de comerç de vi a Catalunya"

Gràcies als sondejos que s'han fet aquest 2020 s'han pogut documentar elements del vaixell com un fragment de tauló del casc. Rut Geli ha explicat que aquesta campanya ha obert "noves perspectives de futur" pel que fa a noves excavacions a la zona. El fet que s'hagin trobat elements conservats com la fusta i una àmfora i que el derelicte tingui elements que el situen com "el primer exponent d'un vaixell de comerç de vi produït a Catalunya" fan que la descoberta tingui especial rellevància.

651x366 Arqueòlegs del CASC documentant l'àmfora Tarraconensis / Xavier Pi Arqueòlegs del CASC documentant l'àmfora Tarraconensis / Xavier Pi

Geli ha remarcat que "la seva arquitectura naval té un gran interès científic", ja que la Tarraconense I seria anterior a les descobertes de dos derelictes del cap de Creus que daten de la segona meitat i finals del segle I aC. Geli ha afegit que serà "un projecte d'estudi a llarg termini per confirmar-ho." En aquest projecte també es reestudiaran les àmfores del Museu Marítim de Barcelona i el Thetis tornarà a les illes Formigues per obrir més jaciment.

L'arxipèlag és un lloc prolífic per a les descobertes marítimes. El 2016 ja s'hi va trobar un altre derelicte, el Formigues II, un vaixell romà de finals del segle I aC que transportava àmfores amb salaons i salsa de peix.

El 'Gloria' destapa nous jaciments

La llevantada del mes de gener també ha fet aparèixer nous jaciments al litoral català. Des del CASC n'han inventariat més d'una dotzena i els han pogut incorporar a la carta que recull els jaciments submarins. A la Costa Brava s'ha descobert l'àncora i part de les calderes de vapor del Georgia, enfonsat el 1883 davant de Begur. Segons ha explicat Rut Geli, el que destaca és que "l'àncora conserva el cep de fusta, que fa de contrapès perquè les ungles es clavin a la sorra."

651x366 Trasllat d'un fragment del vaixell d'època contemporània / CASC Trasllat d'un fragment del vaixell d'època contemporània / CASC

Per la seva banda, al Racó de Plaja d'Aro van aflorar restes de naufragis de diferents èpoques. "Vam localitzar part d'un vaixell de fusta, suposem del segle XX, que s'ha traslladat fora de la zona de banyistes i s'ha tapat per protegir-lo", ha explicat Geli.

A l'Estartit també s'ha descobert munició de principis del segle XIX, que podria ser de la Guerra del Francès, de diferents mides i calibres i que se suposa que va ser llençada des d'una bateria de defensa situada a terra ferma. Rut Geli ha destacat igualment l'aparició de les restes d'un vaixell del segle XVII, possiblement una fragata, descobertes a la costa de Salou. Geli ha explicat que "es tracta d'un vaixell molt desmembrat, amb peces d'artilleria d'aquella època."