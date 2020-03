'Dolerme', la nova cançó de Rosalía per fer-te sentir millor

Una de les coses que no canvia la pandèmia del Covid -19 és la capacitat de Rosalía per aconseguir que el món s'aturi amb el mínim moviment que faci. I més si és una nova cançó amb un missatge per als seus seguidors en ple confinament. Aquest dimarts i sense previ avís, la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha publicat el seu nou senzill Dolerme , la segona cançó que ensenya aquest any. Si a Juro que Rosalía tornava a les arrels flamenques, deixant de banda la seva cara més urban , a Dolerme s'acosta al pop de masses més convencional. La cançó, que comença amb una guitarra acústica i afegeix la veu modulada amb auto tune , parla dels canvis que es fan per acontentar la parella i el poc compromís de l'altre.



Dolerme , produïda per Pablo Díaz-Reixa (El Guincho ), Frank Duke i la mateixa Rosalía , s'ha acompanyat d'una carta publicada per la cantant al seu compte de Twitter . L'artista assegura que també està de quarantena i que comparteix aquesta cançó amb la intenció que la gent se senti "una mica millor", com quan ella va compondre-la. Segons escriu Rosalía , aquests dies ha perdut "una mica la noció del temps", p erò assegura que ha posat seva "energia i cos" en fer alguna cosa pels altres. Dolerme és aquesta cosa.