Elvis Presley i Peret, dos reis per al Festival In-Edit

El rei del rock, Elvis Presely, i el rei de la rumba, Peret, són dos dels protagonistes de la 16a edició del festival In-Edit de Cinema Documental Musical, que se celebrarà a Barcelona del 25 d’octubre al 4 de novembre. Elvis és l’eix de The king, el documental d’Eugene Jarecki que inaugurarà el festival. “De fet, Elvis és l’excusa per parlar del somni americà i per fer una radiografia política i social dels Estats Units”, explica el director artístic de l’In-Edit, Luis Hidalgo. Jarecki construeix The king com una road-movie coral amb la participació de músics com Chuck D, Emmylou Harris, Lana Del Rey i John Hiatt, entre d’altres.

I es passa de rei a rei, perquè en la cloenda del festival s’estrenarà Yo soy la rumba, de Paloma Zapata, un documental sobre Peret realitzat amb la complicitat i l’autorització de la família. “Hi ha molt material d’arxiu de la família. És la mirada familiar al patriarca, un retrat íntim i un homenatge”, diu Hidalgo.

Entre Elvis i Peret, l’In-Edit oferirà una cinquantena de documentals. A causa del tancament del cinema Aribau Club de la Gran Via, totes les projeccions es faran a tres sales dels Aribau Muticines del carrer Aribau. “Podem rebre el mateix públic: unes 1.700 persones per franja horària”, assegura el director del festival, Cristian Pascual.

Amb un 60% de la programació tancada, l’In-Edit 2018 manté la línia artística habitual, combinant documentals més convencionals amb mirades perifèriques i excèntriques. En la secció oficial internacional hi ha títols com I used to be normal: a boyband fangirl story, de Jessica Leski, que aborda el fenomen fan sense tòpics ni paternalisme; Matangui / Maya / M.I.A., segons Hidalgo, “un documental fonamentalment polític” sobre la cantant M.I.A.; The strange sound of happiness, sobre el viatge del sicilià Diego Pascal Panarello a Sibèria seguint la seva fascinació per l’arpa de boca, i Milford Graves full mantis, un retrat gens convencional d’un músic de jazz igualment poc convencional.

En altres seccions es programen documentals com Freedom!, el particular testament audiovisual de George Michael, i My generation, en què l’actor Michael Caine fa de guia per la memòria de la generació del swinging London que va contribuir a la construcció de la cultura pop. També hi haurà títols centrats en grups com L7, The Slits, The Go-Betweens i Radio Birdman, i la recuperació de clàssics com Cocksuckers blues, el documental de Robert Frank sobre els Rolling Stones que la banda britànica va vetar.

A més, el festival dona nou impuls a les programacions als centres cívics i segueix amb projectes com In-Edit Films, una productora que està treballant en un documental sobre el grup Parchís i un altre sobre el Festival Altaveu de Sant Boi de Llobregat. El pressupost de l’In-Edit 2018 és de 300.000 euros, uns 30.000 més que l’any passat. L’aportació de les adminstracions publiques (Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Ministeri de Cultura) representa el 40% del total del pressupost.