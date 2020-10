L'ARA estrena 'Verí de s’altra punta', la nova cançó de Lluís Cabot

Conegut per ser cantant, guitarrista i principal compositor dels imprescindibles Da Souza , Lluís Cabot agafa aire en solitari. Després de llançar-se a l'aventura d'anar amb nom i cognom, fa dos anys, amb Periple estacionari (Bubota, 2018), el músic mallorquí engrandeix el seu catàleg de cançons. Fernanda ( Bankrobber , 2020) és el segon EP que publica tot sol, i no només en una soledat figurada, també per presentar cinc peces pràcticament nues d'arranjaments.



Avui a l'ARA estrenem una de les cançons més especials d'aquest nou treball, Verí de s'altra punta, el primer duet de Lluís Cabot i Maria Jaume. "Feia temps que tenia ganes de fer una col·laboració amb una veu femenina", explica el músic, que justifica la presència d'una segona veu amb el fet "d'haver-te d'aïllar forçosament de la gent que t'estimes i en la manera en com hi penses un cop separats". Aquestes reflexions s'entenen perquè aquesta és una cançó escrita en confinament: "Parla de la por a estar transportant verí mortal a les teves pròpies mans. Una sensació molt pròpia d'hipocondríacs i que t'obliga a rentar-te les mans cada cinc minuts".

Tant Lluís Cabot com Maria Jaume són alguns dels protagonistes del reportatge La nit més fascinant, així sona el pop de Mallorca, una extensa anàlisi sobre la nova escena musical balear set anys després de la desaparició d'Antònia Font. El reportatge es publicarà aquest 1 de novembre al suplement Ara Diumenge.



L'elecció de Maria Jaume com a acompanyant no és casual. "Ha aconseguit tenir una proposta superconsolidada sent molt jove i amb només un disc. Crec que és la irrupció més gran de la música mallorquina en molt de temps", justifica Cabot. Verí de s'altra punta és una cançó a guitarra i dues veus que es complementen amb melodies i harmonies marca de la casa.