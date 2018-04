El Festival D'A creix fins a les 100 pel·lícules

100 pel·lícules, entre llargs i curtmetratges, donaran forma a la programació del Festival D'A, la cita més cinèfila del calendari de festivals barcelonins. Del 26 d'abril al 6 de maig, el D'A projectarà alguns dels títols més aclamats al circuït internacional de festival i també nomes promeses del cinema d'autor. La inauguració serà 'Chesil Beach', adaptació de la novel·la homònima d'Ian McEwan i la cloenda 'Ana de día', la producció catalana protagonitzada per Ingrid García-Johnsson amb què debuta Andrea Jarrieta, sorgida del planter de l'Escac.

Entre els noms consagrats de la programació hi ha els nous films de Philippe Garrel, Guy Maddin, Arnaud Desplechin, Hong Sang-soo, Paul Schrader i Sharunas Bartas. No faltaran els 'hits' de la temporada festivalera: l'aclamada 'Western', de Valeska Grisebach, 'Leon on Pete', d'Andrew Haigh i 'A ciambra', de Jonas Carpignano, que produeix Martin Scorsese. Un dels grans moments del festival serà la projecció en pantalla gran d'un dels films més aclamats de l'últim Canes, 'Good time', dels germans Safdie, que no es va estrenar en cinemes perquè el va acabar distribuint Netflix.

La collita espanyola i catalana del D'A és nombrosa. Al festival veurà l'estrena catalana de 'Trinta lumes', de Diana Toucedo i 'Con el viento, de Meritxell Colell, que es van estrenar amb èxit a la Berlinale, així com una de les sensacions del passat festival de Gijón, 'Quiero lo eterno', de Miguel Ángel Blanca. També es projectaran el nou film de Carolina Astudillo 'Ainhoa: Yo no soy esa', 'Sotabosc' de David Gutiérrez Camps, 'No quiero perderte nunca' d'Alejo Levis, 'Puta y amada' de Marc Ferrer i els documentals 'Escoréu' de Ramon Lluís Bande, 'I hate New York' de Gustavo Sánchez i 'Casa de nadie' d'Íngrid Guardiola. I en sessió especial es podran veure els dos primers episodis de 'Matar al padre', la primera sèrie de Mar Coll

El protagonista de la retrospectiva d'enguany serà el cineasta japonès Nobuhiro Suwa, de qui s'estrenarà la seva última pel·lícula, 'El león duerme esta noche', que protagonitza Jean-Pierre Léaud. La programació completa es pot consultar en el web del festival.