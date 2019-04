El Festival Mixtur homenatja el llegat de Joan Guinjoan

El risc i l’exploració configuren un dels eixos de la música contemporània. També ho van ser de l’obra de Joan Guinjoan, un gegant de les noves músiques mort l’1 de gener passat als 87 anys que rep un homenatge al vuitè Festival Mixtur de Músiques de Recerca i Creació Interdisciplinària de Barcelona que se celebra des d’aquest dijous i fins al 5 de maig i que té com a seu principal la Fàbrica de Creació de Fabra i Coats. “Guinjoan és un referent, no només musicalment sinó també pel seu compromís amb la recerca, el risc i l’exploració”, explica Oliver Rappoport, codirector del festival juntament amb Oriol Saladrigues. Guinjoan serà recordat en quatre concerts i una taula rodona.

Com és habitual, el Mixtur posa un èmfasi especial en la nova creació, i per a aquesta edició ha fet un encàrrec al valencià Pablo Carrascosa, compositor convidat de la temporada 2019-2020 de L’Auditori. L’obra de Carrascosa, titulada L5DD, la interpretarà l’Esmuc Ensemble dins un programa que també inclou peces de John Cage, Morton Feldman i Tristan Murail.

La programació del Mixtur, que també s’escampa per L’Auditori, el Taller de Músics i el CaixaForum, inclou la presència de l’improvisador britànic Evan Parker (que compartirà actuació amb el pianista Agustí Fernández), Quatuor Diotima, Aleph Guitarrenquartett, New Art And Music Ensemble Salzburg i Container Ensemble, entre d’atres.