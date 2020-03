Els nets de Franco continuen batallant a Europa per l'exhumació del dictador

Els nets de Franco no es rendeixen i continuen traient pit perquè volen decidir on inhumar l'avi. La família del dictador ha presentat una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans contra la decisió del govern espanyol d'exhumar el dictador del Valle de los Caídos i enterrar-lo al cementiri de Mingorrubio d'El Pardo. La demanda l'ha presentat l'advocat de la família, Luis Felipe Utrera-Molina, fill de l'exministre franquista José Utrera Molina i cunyat d'Alberto Ruiz-Gallardón.

La família argumenta que els acords del consell de ministres de febrer i març del 2019 i les posteriors resolucions dels Tribunals Suprem i Constitucional vulneren el Conveni de Drets Humans. En concret, asseguren que s'ha vulnerat el dret a la vida privada i familiar, la prohibició de discriminació i el dret a un procés equitatiu. Argumenten que la Llei de Memòria Històrica altera i disminueix les garanties del dret a poder disposar de les restes mortals d'un familiar. Acusen l'estat espanyol d'ignorar la designació que havien fet els familiars del lloc de reinhumació de les restes mortals de Franco i de decidir de manera arbitrària un lloc de titularitat estatal contra l'expressa voluntat de la família.

L'exhumació de Franco es va produir el 24 d'octubre de l'any passat després d'un procés llarguíssim perquè els nets del dictador van fer un autèntic pols amb l'estat. E l fèretre va sortir de la basílica del Valle de los Caídos sobre les espatlles de familiars del dictador, recobert per un estendard amb l’escut del ducat de Franco. Portar el fèretre sobre les espatlles va ser l’única concessió del govern espanyol a la família. L'exhumació del dictador, però, va ser criticada per molts sectors, que hi van veure un segon funeral d'estat. Els Franco volien que el seu avi fos enterrat a l'Almudena, al cor de Madrid, amb tots els honors. Però el govern espanyol ho va descartar argumentant motius de seguretat.

Al Valle de los Caídos hi continuen Primo de Rivera, unes pedres que expliquen el que el franquisme va voler i 33.847 morts més.