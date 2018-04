La Fundació Catalunya Cultura donarà suport a quinze projectes culturals

La Fundació Catalunya Cultura, que s'encarrega de "crear sinergies" entre el sector empresarial català i iniciatives culturals, ha resolt la convocatòria 2018 de la seva llotja de projectes, i de les 54 sol·licituds que s'havien presentat a la convocatòria d'aquest any, n'han seleccionat quinze que destaquen per la seva "singularitat, innovació i capacitat de transformació social i impacte en el territori".

Els projectes seleccionats són: Pallapupas (pallassos d'hospital i teatre social), Dones Visuals, Barris en Dansa, Música en Vena, el festival Eufònic, la 25a Òpera de Butxaca i Nova Creació, el Festival Mixtur, el festival de les arts escèniques El Més Petit de Tots, el festival A Cel Obert d'intervencions efímeres de Tortosa, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona FITT, la Fira Barcelona International Arts b'Ars, el projecte transmèdia Mironins, la Biennal del Paisatge, el Festival de Cultures del Pirineu Dansàneu i el programa pedagògic Cinema en Curs.

"Tots quinze són projectes d'altíssima qualitat i gran capacitat de projecció, i en la majoria de casos ja compten amb el reconeixement del públic i del sector a través de premis, guardons i audiències", ha dit aquest dimecres la directora de la fundació, Gemma Sendra.

"Es tracta de projectes culturals estratègics que ara necessiten formació i acompanyament per aconseguir la complicitat del món empresarial i dels mecenes", ha afegit Sendra. Per aconseguir aquest objectiu els projectes comptaran amb l'acompanyament de la fundació durant quinze mesos. En la primera fase rebran formació focalitzada en qüestions com ara l'estratègia empresarial, l'impacte social, la comunicació amb valors i amb les comunitats i la capacitat d'oferir contraprestacions. La segona fase de l'acompanyament, exclusiva per als deu projectes que hagin obtingut la millor valoració per part de l'equip de la Llotja, està orientada a la formació específica en la capacitació personal per presentar el projecte davant el món empresarial.

El moment més visible de tot aquest procés té lloc en el marc d'Impulsa, un esdeveniment que aquest any celebrarà la tercera edició i que consisteix en la presentació pública d'aquests deu projectes davant un auditori d'empreses i persones físiques sensibilitzades amb el mecenatge cultural. L'acompanyament de la Llotja va més enllà d'Impulsa, ja que, finalitzada aquesta fase, la Fundació Catalunya Cultura continuarà acompanyant els projectes fins al juliol del 2019 a través d'un seguiment individualitzat amb l'objectiu que es concretin col·laboracions en forma de mecenatge.

Cada projecte compta amb un mentor expert en mecenatge amb el qual treballen de manera conjunta definint la seva estratègia de mecenatge, identificant aquelles empreses potencialment interessades a donar-li suport, elaborant els informes de mecenatge específic en cada cas, facilitant contactes estratègics i fixant reunions amb els potencials mecenes.