La Fura dels Baus inaugura un laboratori de formació i divulgació a Badalona

La companyia teatral La Fura dels Baus ha inaugurat la Fundació Èpica, una entitat sense ànim de lucre que neix com a espai d'aprenentatge multidisciplinari al voltant de les arts escèniques i estableix una relació entre humanitats, art, ciència i tecnologia. La fundació, ubicada a l'antiga Fàbrica de Mobles Rojas de Badalona, tindrà la missió d'impulsar projectes relacionats amb aquestes àrees i servirà com a laboratori d'aprenentatge i divulgació. A més, comptarà amb un "comitè de savis" que vigilarà que els seus propòsits "tinguin èxit", entre ells Joan Francesc Marco, gestor cultural i exdirector del Liceu; Paco Moreno, director de l'àrea de Ciència i Transferència Tecnològica de la Fundació Botín; i Daria Tataj, assessora de la Comissió Europea d'Innovació.

El president de la Fundació Èpica i director artístic de La Fura dels Baus des del 1980, Pep Gatell, ha destacat: "La idea de construir la fundació va néixer quan ens van començar a preguntar sobre la metodologia del nostre treball, que es basa en creuar talents i treballar amb gent que sap més que tu per crear coses noves". Gatell ha remarcat que aquesta és la idea que persegueix Èpica, "hibridar ciència, tecnologia i humanitats", una idea que, segons el president de la fundació, "ja es va veure en el Renaixement, quan astrònoms, matemàtics i científics es reunien als tallers dels pintors i escultors", un fet que, segons el seu parer, "va canviar la manera de veure el món". En aquest sentit, la fundació col·labora amb deu centres d'investigació de Barcelona per "plantejar nous reptes d'investigació sobre el procés de creació, les dinàmiques entre els participants d'un grup i les reaccions del públic", entre d'altres. Alguns d'aquests centres són l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB), el departament de filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, el departament de R+D de Mugaritz i la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC).

Inserció, creació i transferència

Les tres potes sobre les quals treballarà la fundació són, en paraules del seu president, la inserció laboral dels joves en risc d'exclusió laboral, la creació d'un laboratori i centre de referència per als centres d'investigació i les companyies artístiques, i la transferència del coneixement generat en aquest marc a la societat.

Concretament, el projecte d'inserció laboral juvenil es va iniciar el 2017 amb el nom Èpica i Singular, i va oferir als participants des de tallers sobre muntatge d'estructures industrials fins a d'altres de treballs en altura. Així, va aconseguir la inserció laboral del 60% dels joves i la tornada als estudis del 20%. L'objectiu final d'Èpica, segons Gatell, és ser "un centre de referència internacional, però també molt local", i "anar sumant talent dins de la companyia".

La Fundació Èpica ha estat portant a terme projectes durant l'últim any per "acabar d'establir les bases de la fundació, reflexionar sobre el treball realitzat i aclarir la dinàmica de l'espai", segons Gatell, per això, "la inauguració del centre es fa després d'haver adquirit una perspectiva pròpia i haver explorat els nous reptes i plans de futur".

La Fura dels Baus, creada el 1979, s'ha caracteritzat per la seva excentricitat, innovació i transgressió, i ha estat pionera en reconceptualitzar l'espai d'actuació i el paper del públic, a través, per exemple, de l'enderroc de la "quarta paret". La inquietud d'explorar noves tendències artístiques ha desenvolupat, mitjançant un procés de creació col·lectiva, un llenguatge, un estil i una estètica propis, que ha donat lloc a espectacles tan reconeguts com 'Mediterrani, mar olímpic', que va inaugurar els Jocs Olímpics de Barcelona del 1992.