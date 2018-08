Sánchez fa el segon pas per exhumar Franco i dona tres setmanes a la família per decidir on enterrar-lo

El govern de Pedro Sánchez tira pel dret i, tot i les "amenaces" de la família del dictador d'emprendre accions legals –enviades per un burofax urgent abans de l'aprovació del decret llei de reforma de la memòria històrica–, el consell de ministres ha aprovat aquest divendres el segon pas per a l'exhumació de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Es tracta de l'acord que estableix el procediment per treure'l de la basílica i que dona un termini de 15 dies hàbils a la família –tres setmanes en total– i a tots els que es vulguin personar en el procediment perquè facin les al·legacions que considerin oportunes. La ministra portaveu, Isabel Celaá, ho ha anunciat en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Sánchez ja va advertir ahir dijous des de Colòmbia que tenia la determinació de tirar endavant fins al final el procediment malgrat les "amenaces" de la família Franco. "La determinació és ferma i, demà [avui], en el consell de ministres, es començarà l'expedient d'exhumació del dictador perquè entenem que cap democràcia pot tenir cap mausoleu que li rendeixi tribut", va assenyalar en roda de premsa amb el president colombià, Iván Duque.

En la mateixa direcció s'ha expressat Celaá. "Estem regenerant la democràcia en tots els fronts i arreglar el passat ajuda a tenir un futur feliç", ha asseverat ja en el torn de preguntes. El termini començarà a córrer un cop totes les parts estiguin notificades i el govern espanyol confia encara que en tres mesos puguin haver acabat el procediment per exhumar Franco. La instructora del cas serà la subsecretària de Justícia, que rebrà totes les al·legacions, inclosa la que es preveu que facin els benedictins, que custodien la tomba a la basílica del Valle de los Caídos.

Durant aquests dies, els set nets de Franco hauran de comunicar on volen que es traslladin les restes del dictador i hauran d’aportar els documents. De moment, la família està totalment dividida sobre si optar per recórrer fins al final o bé escollir un lloc de sepultura. El que inicialment es plantejava més plausible era el mausoleu familiar al cementiri de Mingorrubio, al Pardo, on l'espera la seva dona, Carmen Calvo, però un dels nets va negar-ho en rodó. La resta, encara, no s'han posicionat. El que sí que té clar el govern espanyol és que cal el consens de tots els familiars per acabar prenent una decisió. Fonts de la Moncloa assenyalen que en cap cas la família no es podrà donar per notificada del procediment incoatiu perquè se'ls notificarà per burofax dilluns mateix.

Si no posen les coses fàcils, el consell de ministres tornarà a tirar pel dret i aprovarà un nou acord passats aquests 15 dies per obtenir la titularitat de les despulles del dictador, enterrat presidint l'altar major de la basílica del Valle de los Caídos, i tirar endavant l'exhumació per ser enterrat en un lloc "digne" –es descarta un ossari.