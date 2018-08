Guirao revisarà la rebaixa de l'IVA si els cinemes no la repercuteixen en el preu de les entrades

El ministre de Cultura i Esport, José Guirao, ha alertat aquest dimarts en declaracions a la Cadena SER que si no es repercuteix en el preu de les entrades la baixada de l'IVA del cinema aprovada pel govern socialista "potser" caldrà plantejar-se "revisar" la mesura. Segons les xifres amb què treballa el govern espanyol, només el 50 per cent de les sales de cinema han aplicat la rebaixa de l'IVA del 21% al 10% que va entrar en vigor amb els pressupostos generals de l'Estat aprovats al juliol.

Segons Guirao, són els distribuïdors i els exhibidors els que han d'anar repercutint la rebaixa de l'IVA en les entrades al llarg de l'any: "No es poden passar anys reivindicant amb raó el tema de l'IVA i quan arriba la mesura fer-se els despistats a l'hora d'aplicar-la". En la pròxima reunió que mantindrà amb el sector del cinema, el govern traslladarà la necessitat d'aplicar la rebaixa de l'IVA "a totes les entrades" i ha insistit que "si rebaixes un impost has d'aplicar-lo al producte final". En cas contrari, ha afegit, "no es poden queixar si la gent no va al cinema".

Entrades un 8,8% més cares

L'associació de consumidors Facua ja va denunciar que el 70% dels cinemes no havien repercutit la baixada de l'IVA en les entrades. Segons Facua, els cinemes havien fet "una pujada encoberta" amb la finalitat d'augmentar els seus marges de benefici. La denúncia de Facua es va veure confirmada per un informe de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) segons el qual el preu de les entrades de cinema, teatre i espectacles, exclosos els impostos, havia pujat un 8,8% durant el mes de juliol.

Tot i ser la pujada més gran registrada per l'INE, el consumidor no l'ha vist reflectida en el preu final de l'entrada perquè s'ha vist compensada per la baixada de l'IVA. En total, segons l'INE, el preu de les entrades de cinema abans d'impostos ha pujat durant l'últim any un 9,7%. I si comparem el preu final, després d'impostos, les entrades són avui un 0,1% més cares que l'any passat, quan l'IVA era del 21%.