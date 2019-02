El govern espanyol inicia el compte enrere per a l'exhumació de Franco

L'exhumació de Franco ha sigut un procés lent i un pols amb la família del dictador i, de moment, no se sap com acabarà. Avui la ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha confirmat, després del segon consell de ministres, el que ja se sabia: el govern espanyol dona 15 dies a la família perquè proposi un lloc alternatiu a la cripta de l'Almudena. Si s'obstina en enterrar-lo a la catedral madrilenya o no diu res, serà el govern el que decidirà on el traslladarà. Abans, però, haurà de celebrar un nou consell de ministres per acordar-ho. "Hem arribat al final d'un procés", ha dit Delgado, i ha destacat que no ha sigut fàcil per l'oposició de la família. "Hi hagut fins a 14 reacusacions", ha dit.

Delgado no ha concretat què pot passar si després d'aquests 15 dies el Tribunal Suprem, com ho van demanar els nets del dictador, decideix impedir l'exhumació: "No ens podem moure en la hipòtesi", ha dit Delgado.

Tampoc ha concretat on seria traslladat Franco si al final això fos una decisió del govern espanyol: "La inhumació ha de complir amb la llei de memòria històrica i amb les normes d'ordre públic i no li puc dir res més i no puc especular", ha dit Delgado. Tot apunta, però, que el govern espanyol preferiria traslladar les restes del dictador al cementiri de Mingorrubio, al Pardo, on hi ha enterrada Carmen Polo, la dona del dictador.

Pedro Sánchez va anunciar que exhumaria Franco abans de les vacances d’estiu i que, immediatament després, reformaria el Valle de los Caídos per convertir-lo en un lloc de “reconciliació”. Però no ha sigut tan fàcil. El 13 de setembre de l’any passat, el Congrés convalidava el reial decret-llei, aprovat el 24 d’agost, per exhumar Franco amb 176 vots a favor, 165 abstencions (PP i Ciutadans) i dos nos. El 15 de novembre el govern espanyol va reclamar a Patrimoni Nacional un informe sobre quines obres serien necessàries per treure el dictador de la tomba. L’informe explicita que és una obra menor que es podria fer en poques hores i amb pocs operaris per 3.738 euros.