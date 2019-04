L'escriptora Siri Hustvedt, el boxejador Thomas Page McBee i la dibuixant Emil Ferris tanquen el Primera Persona

El festival Primera Persona –que se celebrarà els dies 10 i 11 de maig al CCCB– ha anunciat el cartell complet. S'hi afegeix tres noms de pes: l'escriptora Siri Hustvedt, la dibuixant Emil Ferris (autora de 'Lo que más me gusta son los monstruos') i el primer boxejador transsexual a combatre al Times Square Garden, Thomas Page McBee. La primera parlarà amb la periodista Helena Hevia, la segona amb la dibuixant Ana Galvañ i el tercer amb Use Lahoz.

També s'han anunciat dues "càpsules", debats on participen més d'un convidat. A la càpsula 'Boges' es parlarà de malalties mentals amb Maria Manonelles i Montse Batalla; la primera és autora de 'Dormo molt' i la segona de 'Manicomio'. A la càpsula 'Antifeixista', on es debatrà com afrontar l'auge del feixisme, hi participaran l'historiador Mark Bray (autor d''Antifa'), la politòloga Helena Castellà, l'historiador i expert en cultures com l''skin' Carles Viñas i el fotoperiodista Jordi Borràs.

Fins ara el Primera Persona havia anunciat els noms del cantant de Suede, Brett Anderson; l'escriptora irlandesa Sally Rooney, el periodista britànic Nik Cohn i les músics Mala Rodríguez i Julieta Venegas.