'L'esperit del temps', de Martí Domínguez, Premi Òmnium de Novel·la 2019

Martí Domínguez ha guanyat el Premi Òmnium de novel·la 2019, el guardó més ben dotat a obra publicada amb 20.000 euros directes per al guardonat i 5.000 euros més destinats a promoció. El jurat estava integrat per Maria Dasca Batalla, Rosa Cabré Monné, Carme Gregori Soldevila, Xavier Pla Barbero i Oriol Izquierdo Llopis. Marcel Mauri, vicepresident primer i portaveu d'Òmnium Cultural, ha desvetllat el nom de la guanyador aquest dilluns. "Vull agrair molt a Òmnium la tasca que fa i consolida el territori literari dels Països Catalans", ha dit Martí Domínguez en el parlament de recepció. "La tasca d'Òmnium és crear ciutadans amb esperit crític".

Domínguez s'ha imposat a Irene Solà -C anto jo i la muntanya balla (Anagrama)- i a Jordi Lara - Sis nits d'agost (Edicions 1984). A L'esperit del temps (Proa), Domínguez torna a les seves novel·les d'inspiració històrica per presentar unes falses memòries d’un científic que va col·laborar activament en la política racial dels nazis. "És un ideòleg del nazisme des del camp universitari i té una formació acadèmica de primeríssim nivell", ha aclarit Domínguez. "Em colpeix i m'interessa veure quins processos cognitius, quina fascinació ha permès que participessin en una creença ferma de crear una cosa distinta". També ha parlat de la culpabilitat del poble alemany, que tràgica:"Davant d’aquestes coses cal entendre que quan ve l'allau resulta molt difícil resistir-te a la inèrcia, l’esperit del temps que t’arrossega, un esperit que també pot ser bo, com la Revolució Francesa o el feminisme.”

Canto jo i la muntanya balla és un relat ambientat a la vall de Camprodon i que es desplega en diferents veus narratives, algunes d'elles ben curioses com ara els elements naturals -els núvols, els cabirols, els bolets, les muntanyes...- en tot un exercici literari d'animisme. "Donar veu als núvols era una idea troncal quan vaig pensar escriure el llibre, volia mirar-me un tros de món i donar veu a tot aquell que hi havia passat i deixat un rastre", ha explicat Solà en l'entrevista que li ha fet prèvia al lliurament del premi la periodista Anna Guitart. Solà confessa que s'ho va passar molt bé escrivint el llibre, "està relacionat amb l'animació, el joc i fins i tot he rigut molt mentre escrivia". Tanmateix hi exposa la violència de les dones que van matar per bruixeria i els homes per la guerra, "el llibre es mira la vida i intenta explicar la història d'aquests éssers relativitzant la violència": "Amb paraules, amb literatura, tot es possible i es poden generar molts mons".

A Sis nits d'agost, Lara ressegueix els darrers dies de l'activista Lluís Maria Xirinacs, que va marxar a morir sol a les muntanyes i es planteja el per què d'aquest gest suïcida, tot i que no va haver-hi violència, sinó que va ser una mort natural volguda. “Diuen que la nostra societat ha superat el tabú del sexe però n’hem fet un de la mort -ha opinat Lara-. Xirinacs va obrir camins fins i tot a l’hora de morir i va voler obrir un camí de reflexió, com volem morir, què volem fer de la nostra mort, una fugida o una culminació de la nostra vida?” Lara ha parlat d'uns paisatges mítics, els del Ripollès, que també el van seduir a l'hora d'abordar el llibre. Lara, que no tenia nom per aquesta mort, va creure que la novel·la era el millor gènere per abordar no només la mort de Xirinacs sinó també la pròpia del narrador.

La periodista Anna Guitart, que ha presentat l'acte, ha explicat que aquest premi és iniciativa de Jordi Cuixart, però que malauradament, mai ha pogut ser-hi present en el seu lliurament. Jordi Lon, de la Junta Nacional d'Òmnium va llegir una carta del president de Cuixart, que fa referència a Isabel-Clara Simó: "La literatura ve a sacsejar la intel·ligència i la sensibilitat". Cadascun dels finalistes ha desvetllat la dedicatòria que li han posat a Cuixart. "Jordi, com una muntanya, les meves ganes de conèixer-te, d’abraçar-te, de que estiguis ca casa", signa Solà; “Per Jordi Cuixart, lluitador incansable, indoblegable contra el feixisme”, Martí Domínguez, i "Som fets dels somnis dels que ens han precedit, ara cal culminar-ne uns quants, per a nosaltres i per a tothom, perquè cada dia que et lleves i et vesteixes és la humanitat sencera que triomfa", de Jordi Lara.