Joana Hurtado guanya el concurs per dirigir la Fabra i Coats

La historiadora i crítica d'art Joana Hurtado ha estat escollida per concurs com a nova directora de la Fàbrica i Centre de les Arts Contemporànies de Barcelona Fabra i Coats. Una comissió assessora ha valorat 24 projectes i ha escollit el d'Hurtado perquè "està concebut per una professional procedent del sector de les arts visuals que té un profund coneixement del sector emergent a la ciutat, gràcies a la seva excel·lent tasca al capdavant del servei d'exposicions de ­Can Felipa".

Aquest fet "ha de facilitar la configuració de Fabra i Coats com a referent en la mediació entre els artistes i la seva carrera professional”, explica la comissió. Un altre dels aspectes que s'han ressaltat és el de la "viabilitat, concreció i coherència en les propostes de gestió d'un espai tan complex com la Fabra i Coats".

La comissió assessora l'han integrat Íngrid Guardiola i Martina Millà, membres del comitè executiu del Consell de la Cultura de Barcelona; Valentin Roma, director de La Virreina Centre de la Imatge; Lluís Nacenta, director d'Hangar; Carles Sala, director de Cultura Proximitat de l'ICUB, i Carme Turégano, gerent del districte de Sant Andreu.

Joana Hurtado és llicenciada en història de l'art per la Universitat de Barcelona, màster en comunicació cultural i crítica d'art per la Universitat de Girona i màster en recerques cinematogràfiques i audiovisuals per la Universitat Sorbonne Nouvelle de París . Actualment és directora artística i executiva del programa d'arts visuals de Can Felipa. També ha estat comissària de diverses exposicions i cicles, així com a membre de l'equip assessor del festival Panoràmic de cinema, fotografia, nous llenguatges i narratives audiovisuals.