Joaquín Sabina, "estable" després de ser intervingut d'un hematoma intracranial

El cantant Joaquin Sabina està "estable" i segueix ingressat a la unitat de cures intensives (UCI) de l'Hospital Ruber de Madrid després d'haver sigut intervingut aquest dijous "per a l'evacuació d'un hematoma intracranial a l'hemisferi dret", segons recullen les agències Efe i Europa Press.

Segons ha informat l'equip mèdic, Sabina, de 71 anys, té "un traumatisme a l'espatlla esquerra", un altre de "toràcic" i un tercer de "cranioencefàlic" a causa de la caiguda que va patir dimecres durant el concert al Wizink Center de Madrid que formava part de la gira compartida amb Joan Manuel Serrat. "En una situació com aquesta tot és molt canviant", ha dit José Navarro Berry, el representant de Sabina, que ha afegit que "les primeres 48 hores són importantíssimes". Està previst que es faci públic un altre informe mèdic divendres al migdia.

L'accident va passar dimecres a les 21 h, quan Sabina s'estava adreçant al públic per presentar la cançó Mediterráneo. Enlluernat pels llums, Sabina no va veure el final de l'escenari i va caure al fossat. Després de ser atès, va reaparèixer a l'escenari en cadira de rodes per anunciar que el concert se suspenia.