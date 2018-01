Jordi Cuixart: "El festival Barnasants serà llum esperança, amor i tendresa. No defalliu!"

El cantautor Joanjo Bosk ha inaugurat aquest divendres la 23a edició del Festival Barnasants amb un concert al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat. Abans que l'artista empordanès sortís a l'escenari, el director del Barnsants, Pere Camps, ha llegit una carta enviada pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, des de la presó de Soto del Real, on està empresonat des de fa més de cent dies.

"Pere, amic, seguim dempeus! -comença la carta de Cuixart-. Com cada any i ja en fan 23, estic segur que tornareu a fer emocionar un munt de bona gent que enguany participarà del festival. Tot i que no en tinc la certesa, és molt probable que aquest any no us pugui acompanyar, però valguin aquestes paraules per dir-vos que sí, que hi sóc, que seguim dempeus i que davant de tant sense sentit i foscor, de nou el festival Barnasants serà llum esperança, amor i tendresa. No defalliu!

Visca la cultura, i visca la llibertat! Cartell fabulós, visca els Països Catalans!".

Abans, Pere Camps ha recordat que "quan el teu país és intervingut política, jurídicament i econòmica, amb tot el que significa, no és fàcil programar, no és gens fàcil ni concentrar-se, ni centrar-se". "I al mateix temps, calia fer-ho, perquè una programació cultural és un acte de creació, però en les actuals circumstancies, és més que mai, un acte de sobirania, de sobirania cultural, la primera de les sobiranies, la que ens permet ser lliures com a persones i com a poble i que ens posa en millors condicions per entomar la sobirania necessària, la sobirania del dia a dia", ha dit el director del Barnasants.

"Aquesta sobirania que reivindica la sobirania energètica, perquè no hi hagi ningú que passi fred per no tenir accés econòmic a l’energia -ha continuat Camps-. La sobirania que reclama el dret a la sobirania d’un habitatge decent i assequible, perquè no hi hagi ningú sense un lloc on viure per manca de recursos econòmics. La sobirania que exhorta a la sobirania alimentària, que permeti una nutrició sana, equilibrada, en front dels grans oligopolis que volen controlar-la. Per no parlar del dret a la sobirania a l’economia social contra la intervenció austericida o el dret d’una educació i sanitat pública sense privatitzacions ni retallades".

En el discurs de Camps també hi ha hagut un record per a Manuel Vázquez Montalbán, a qui el festival homenatja citant uns versos seus en el cartell: " Inútil cosmonauta el que contempla las estrellas para no ver las ratas". "Fem dels seus versos les nostres consignes", ha dit Camps, que també ha repetit un altre dels lemes que acompanyen el festival. "Sense cultura guanyen ells!". Després era el torn de Joanjo Bosk, que hi ha presentat el disc 'Camí d'aigua'.