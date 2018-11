Ketama torna als escenaris després de 14 anys

El grup Ketama ha confirmat aquest dimarts que torna als escenaris 14 anys després de la seva dissolució. Antonio, Juan i Josemi Carmona reprendran l'activitat amb la gira d'hivern No Estamos Locos Tour, que els durà als principals auditoris de l'Estat, entre els quals l'Auditori del Fòrum, on actuaran el pròxim 15 de març dins del Guitar Bcn. La reunió del grup ve acompanyada del rellançament d'un dels seus discos més recordats, 'De akí a Ketama' (Polygram, 1995), que estarà remasteritzat i inclourà nous temes i diverses col·laboracions.

El grup ha afirmat que tornen perquè volen, però que en la seva decisió ha pesat molt la recent malaltia que va patir Antonio Carmona, una infecció greu a la zona cervical i bucal que el va tenir hospitalitzat durant 15 dies fa un any. "Allò ens va dur a veure que la unió personal i musical que tenim no la volem deixar", ha confessat Josemi Carmona.

La reedició de 'De akí a Ketama' es publicarà d'aquí poques setmanes amb un senzill inèdit anomenat 'Loco de amor', escrit per Rubén Rada. L'àlbum, produït per Pablo Cebrián, incorporarà un homenatge a Antonio Vega amb una versió d''Ángel caído' i reinterpretacions de clàssics del seu repertori com 'Vente pa' Madrid' i 'El problema'. El grup no ha aclarit si el retrobament tindrà continuïtat més enllà del 'tour'.

La gira de retorn arrencarà el 23 de febrer del 2019 a Granada i fins al 4 de maig passarà per una dotzena de ciutats de l'Estat, entre les quals Barcelona, Madrid, València, Sevilla, Bilbao, Palma, Saragossa i Santiago de Compostel·la. En la gira els acompanyarà bona part dels músics amb què van gravar 'De akí a Ketama'.

Als anys 80, Ketama va revolucionar el panorama de la música flamenca amb una proposta de fusió pop i rock que va triomfar entre el públic. La trajectòria d'èxit del grup es va traduir, a més, en reconeixements com tres premis Ondas al millor àlbum, 15 nominacions als Grammy i el premi al millor àlbum estranger de la revista 'NME' per 'Songhai' (1988).