El Liceu s’incorpora a la fundació del Concurs Viñas

515 cantants de seixanta països participen en la 55a edició del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas, la fase final del qual se celebra fins diumenge al Conservatori del Liceu i al Gran Teatre del Liceu. La principal novetat d’aquest any no té a veure amb l’aspecte artístic, o no de manera directa, sinó amb l’organització, perquè el Liceu s’incorpora a la Fundació Privada Francesc Viñas, juntament amb la Fundació Puig, la Fundació Ferrer-Salat i diferents benefactors privats aplegats en el Grup Fundacional d’Amics del Concurs Tenor Viñas. “Un gran concurs ha de tenir un gran teatre, i un gran teatre ha de tenir un gran concurs”, va dir ahir l’encara director general del Liceu, Roger Guasch, durant la roda de premsa que es va fer precisament a la sala Tenor Viñas del teatre de la Rambla.

Aquesta obertura de la fundació a noves entitats que tradicionalment ja han donat suport al concurs és, segons Guasch, “una aposta de futur” per aprofundir, per exemple, en l’àmbit tecnològic, que permetrà transmetre en streaming les proves finals i desenvolupar l’entorn web. “Sense patrocinadors això no seria possible”, diu el president de la Fundació Francesc Viñas, Miguel Lerín. Un altre propòsit és consolidar l’essència mateixa del concurs; és a dir, contribuir a “potenciar els joves”, tal com assegura Guasch.

“La Masia de l’Òpera”

En aquest sentit, es treballa a mitjà termini en una col·laboració més estreta entre el concurs i el Liceu, que es plasmaria en la constitució d’una “Masia de l’òpera”, a la manera dels estudis d’òpera d’altres teatres, i que serviria per acompanyar la formació de noves veus. “Encara està sobre un paper. Necessitarem un parell d’anys per engegar-lo”, explica la directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann. El projecte preveu treballar amb quatre cantants, no tots necessàriament sorgits del concurs Viñas, i un pianista. Tampoc és definitiu el nom, però Scheppelmann proposa La Masia de l’Òpera, seguint el model del planter del Barça. “Així s’entén també el concepte fora del context del Liceu”, diu Scheppelmann.

Pel que fa a la 55a edició del Concurs Tenor Viñas, dels 515 participants (quatre més que l’any passat), 219 són sopranos, 56 mezzosopranos, 2 contralts, 111 tenors, 15 contratenors, 76 barítons, 19 baixos i 17 baix-barítons. Un cop més, els països amb més concursants són Corea del Sud (165 cantants), Rússia (38) i la Xina (38). De catalans n’hi ha onze. Els que han arribat a les fases finals d’aquesta setmana opten a uns premis dotats amb 108.000 euros, 72.000 dels quals destinats als premis oficials. Com és habitual, també hi haurà borses d’estudi i contractes. De la prova final en sortirà el successor del tenor txec Petr Nekoranec, guanyador de l’edició del 2017.

El jurat internacional d’aquesta edició està format, entre d’altres, per Jonathan Friend, administrador artístic del Met de Nova York; el director de càsting de la Scala de Milà, Toni Gradsack; el director artístic del Teatro Real de Madrid, Joan Matabosch; el tenor Neil Shicoff i el baríton Joan Pons.