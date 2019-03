El Liceu tanca la temporada 2017-2018 amb uns ingressos de 47 milions d'euros, 1,2 milions més que a l'anterior

El Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, presidit per Salvador Alemany, tanca la temporada 2017-2018 amb uns ingressos de 47,35 milions d'euros, un milió més que a la temporada 2016-2017, i un increment d’1,2 milions d’euros respecte al pressupost inicialment aprovat. La temporada es tanca amb un superàvit de 56.845 euros.

El Patronat es va reunir aquest dijous per aprovar els comptes anuals de la temporada 2017-2018, que es van aprovar per unanimitat. La temporada també va tenir un augment en el mecenatge, que creix en més d'un 12%, fins als 7,3 milions d'euros, i els ingressos per activitats d'explotació del Liceu augmenten prop d’un 30%.

Segons el Liceu, el tancament d'aquesta temporada confirma "no només el clima de bona entesa entre les administracions i el Liceu, sinó també una gestió exemplar dels ingressos propis i en concret per activitat artística", que s'han situat en 16,78 milions d’euros, arribant al 35,4% dels ingressos totals i incrementant en un milió d'euros respecte a la temporada anterior. Bona part dels ingressos s'han destinat a la millora de la qualitat artística i al desenvolupament del Pla Musical, que durant la temporada 2017/18 va viure "una embranzida important" amb "desafiaments de gran volada" com el 'Tristan und Isolde' de Wagner, el 'Roméo et Juliette' de Gounod o el Concert per la Pau i els Drets Humans retransmès internacionalment des de la seu de les Nacions Unides a Ginebra.



L'activitat artística també va deixar bons resultats com els d''Andrea Chénier' dirigit per David McVicar i protagonitzat per Jonas Kaufmann, que va arribar a 25.442 espectadors i va fer tres 'sold out'; la coproducció del Liceu 'Roméo et Juliette', que va assolir el 98% d’ocupació i la meitat de les funcions amb 'sold out'; o 'L'elisir d’amore' i 'Tristan und Isolde', amb el 93% i 83% d’ocupació, respectivament.



En el marc dels actes de celebració del 20è aniversari de la reobertura del Teatre, el mecenatge també ha estat una peça clau en un tancament favorable de la temporada, que ha vist com se situava en 7,3 milions d'euros, un 12,3% més que la temporada 2016/17. El Liceu ha explicat que, per recomanació de l'auditoria realitzada la temporada passada, s'han fet canvis en els criteris de comptabilització dels contractes de mecenatge, que faran variar els imports anuals. A partir d'ara, es valorarà cada conveni "no segons la data de la seva signatura, sinó analitzant i valorant les especificitats de cada projecte, tals com la periodicitat, la recurrència, la durada, etc". Aquestes modificacions deixarien la xifra final de la temporada 2017/18 en 6,8 milions d’euros, imputant a altres temporades la diferència respecte als 7,3 milions.