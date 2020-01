Lluís Pasqual abandona la direcció de teatre d'Antonio Banderas a Màlaga

Lluís Pasqual, fins ara director de Teatro del Soho, l'espai escènic creat per Antonio Banderas a Màlaga, ha anunciat aquest dimecres que abandona el càrrec després d'haver ajudat el malagueny "a la bogeria d'obrir un teatre i fer A Chorus Line al mateix temps com a actor".

En un comunicat enviat pel Teatro del Soho, Pasqual explica que Banderas li va oferir aquest càrrec en un moment de la seva vida en què només volia dedicar-se a la seva "part artística", al seu "ofici de director d'escena, sense cap altre mena de responsabilitat en un teatre més enllà del que passa en un escenari". "Però l'Antonio necessitava diverses mans per agafar perquè el somni fos concret i real. I una d'aquestes mans va pensar que era la meva. Al mateix temps m'oferia la seva en un moment no especialment fàcil per a mi, encara que això ja sigui història", afegeix Pasqual.

Ara "el part s'ha produït", la primera part "no podia sortir millor" després d'obrir el Teatro del Soho "amb un espectacle immillorable", i Banderas "no ha estrenat una joguina, com algú podia pensar, sinó que responsablement ha tingut un fill".

"El Teatro del Soho –inaugurat el 15 de novembre del 2019– és un fill d'Antonio Banderas i jo penso, com vaig pensar des del principi, encara que ell mateix no ho sabés, que no hi ha ningú millor que ell per dirigir-lo", ha assegurat el director teatral. Pasqual afegeix que Banderas li havia "confiat la muleta i l'estoc", però ara li ha de "tornar els estris de matar perquè ara el mestre, per continuar dient-ho en llenguatge taurí, és ell".





Pasqual creu que ha complert el que Banderas li demanava, "acompanyar-lo en aquest part, sobretot aportant persones, que al seu torn han portat altres persones i altres idees i que constitueixen el naixement d'un equip altament capacitat i lleial a una idea de teatre".

En el mateix comunicat, Banderas agraeix "de cor" a Pasqual "l'esforç, el treball i l'afecte que ha posat per il·luminar el Teatro del Soho",perquè "des de la seva saviesa d'arquitecte teatral ha contribuït a edificar aquest teatre amb uns sòlids fonaments" que donen forma al seu "somni" de tenir un teatre a la seva ciutat.

Banderas ha donat les gràcies al director teatral per la seva "sincera amistat" i l'ha emplaçat a tornar al febrer, quan es representarà al Teatro del Soho Romancero gitano, dirigit per Pasqual.