Lluís Puig denuncia "pressions" de l'ambaixada espanyola per evitar inaugurar una mostra a Brussel·les

L'exconseller de Cultura Lluís Puig denuncia que l'ambaixada espanyola a Bèlgica ha impedit "amb pressions" que inaugurés aquest dijous una mostra a la Universitat Lliure de Brussel·les. Puig, que des de l'agost exerceix com a director internacional de projectes culturals des de l'exili, ha afirmat en declaracions a l'ACN que les "pressions" cap a la universitat han "obligat" la Facultat d'Arquitectura a suspendre els parlaments previstos i que ell no pogués assistir a l'acte "oficialment, és a dir, com a representant del departament de Cultura de la Generalitat".

Puig ha qualificat els fets de "nou atac a la llibertat d'expressió" i ha subratllat que se sent "amenaçat i vilipendiat". Per tot plegat ha demanat a l'ambaixada que "s'ho pensi dues vegades" abans de "vetar" representants de les institucions públiques a llocs pensats per acollir activitats culturals. "Ningú entén a què obeeix aquesta bogeria de vetar-nos", ha dit.

L'ambaixada ho desmenteix

Des de l'ambaixada espanyola a Bèlgica asseguren que "en cap moment ningú ha impedit ni ha intentat impedir" que Puig inaugurés l'exposició. "La decisió que no hi hagués discursos l'ha pres el degà de la facultat", han assegurat a l'ACN fonts diplomàtiques espanyoles referint-se al responsable Pablo Lhoas. Segons han explicat les mateixes fonts, la inauguració s’ha dut a terme de totes maneres i per decisió del degà s’ha suprimit la idea dels parlaments inicials.