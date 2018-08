Lluís Puig serà director internacional de projectes culturals des de l'exili

La Generalitat ha nomenat l'exconseller de Cultura Lluís Puig nou director del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d'àmbit internacional. Puig exercirà el càrrec des de Brussel·les, on està exiliat des del novembre passat, i treballarà per difondre la cultura catalana arreu del món. Entre les seves funcions, Puig haurà de mantenir la interl·locució del departament de Cultura amb els òrgans de la Generalitat competents a àmbit internacional, aconseguir recursos econòmics per a programes internacionals i dur a terme anàlisis sobre l'avaluació de les polítiques públiques en l'àmbit de la cultura. La seva retribució serà de 85.769 euros anuals.

D'aquesta manera Puig torna a assumir un càrrec públic després d'haver exercit com a conseller de Cultura des de principis del 2017 i fins el 28 d'octubre, quan va ser cessat pel govern espanyol amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Puig va formar part de la candidatura de Junts pel Sí i va ser escollit diputat al Parlament a les eleccions de desembre. Al gener va deixar l'acta de diputat en no poder exercir presencialment el seu vot al Parlament. Abans d'entrar a la conselleria, Puig havia treballat com a director general de cultura popular, associacionisme i acció cultural.