Malpelo s’enfronta a les ‘Variacions Goldberg’ de Bach

Ballar Bach no és gens fàcil. Ho expliquen els coreògrafs i ballarins María Muñoz i Pep Ramis, les ànimes de la companyia Malpelo, una vegada culminada la segona peça del Projecte Bach, que van iniciar el 2004 amb Bach. Quinze anys després d’aquella estrena, Malpelo s’apropia de les Variacions Goldberg per dotar-les de moviment en un nou espectacle en què participen vuit ballarins. Emmarcada dins la Quinzena Metropolitana de Dansa i amb totes les entrades exhaurides, On Goldberg Variations / Variations arriba dijous a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i es podrà veure fins diumenge.

A l’hora d’enfrontar-se a les Variacions Goldberg, el primer que va fer Malpelo és escoltar. “Vam estar una bona temporada pensant com podríem posar cos a una música tan coneguda. Volíem dialogar-hi de manera tranquil·la, de tu a tu i sobretot des d’un lloc humil”, assenyala Ramis. Durant el procés de creació van trobar-se que les Variacions inclouen “molta música en molt poc temps” i van treballar per “esponjar aquesta densitat a escena”, diu Muñoz. El que més els ha costat, explica el coreògraf, és “trencar amb la capitulació de la música de Bach” i “trobar una manera de transitar les Variacions i donar-los recorregut, perquè algunes no duren més d’un minut”.

El pont entre el jazz i Bach

El resultat és un espectacle en forma de concert que inclou catorze variacions i vuit improvisacions del músic franco-americà Dan Tepfer fetes arran de les peces de Bach. Tepfer ha fet les seves pròpies creacions sobre les harmonies de les Variacions Goldberg “amb un virtuosisme extraordinari”, afirma Muñoz, que afegeix que el compositor “està obsessionat en trobar el pont entre el jazz i la música de Bach”. En la línia habitual de la companyia de crear espectacles en què s’entrellacen diversos llenguatges, a On Goldberg Variations / Variations compten també amb la veu de l’escriptor britànic John Berger llegint alguns dels seus poemes. Muñoz assenyala que, d’aquesta manera, incorporen l’escriptor en la seva absència amb una sèrie de textos que parlen “de la fragilitat dels homes, el fet d’estar fora de lloc, les migracions i la bellesa, que també és present en la lletjor”. El moviment que acompanya tots aquests ingredients és, segons Muñoz, “la part més lluminosa de l’espectacle” i reflecteix “com la gestualitat lluita amb la bellesa a dins les peces musicals”. L’espectacle transita en un espai “senzill i inspirador”, format per una gran part de color blanc i una perifèria negra que els permet, segons Ramis, “jugar amb les fronteres i amb la idea de ser a dins o ser a fora”.

Malpelo ja té algunes idees per a la tercera peça del Projecte Bach, que preveuen estrenar el 2021 al Mercat de les Flors i que elaboraran a partir de la música d’un quartet de corda. La companyia també té plans per a On Goldberg Variations / Variations una vegada deixin el TNC: de moment ja tenen tancades funcions a l’Archipel de Perpinyà i al festival Temporada Alta.