Marc Maron, de podcàster a musa 'indie'

Com se sap que un podcast ha triomfat? En el cas de WTF, el podcast d'entrevistes que l'actor i humorista Marc Maron fa al garatge de casa seva, segurament va ser el juny del 2015, quan el seu convidat va ser Barack Obama, el llavors president dels Estats Units i gran admirador del programa. Tanmateix, l'entrevista que més impacte ha tingut en la carrera de Maron va ser la del següent episodi del podcast, a Lynn Shelton, directora de comèdies indie com Humpday i L'amic de la meva germana. Maron i Shelton van connectar, es van fer amics i ella va dirigir un parell d'episodis de Maron, la sèrie creada i protagonitzada per l'humorista, als quals van seguir un especial de comèdia de Maron i alguns episodis de la sèrie Glow, en què l'actor és un dels protagonistes. “Ens ho passàvem tan bé, teníem una connexió tan especial, que vaig decidir que havíem de fer una pel·lícula junts. És tan real en pantalla, tan sorprenent, que s'ha convertit en la meva musa”, explicava la directora a l'ARA a l'últim Festival de Cine de Gijón, on Maron va guanyar el premi al millor actor i Shelton el de millor guió per la pel·lícula que van aconseguir fer plegats, Espada de confianza, que fa dies que es pot veure a Movistar+, on va estrenar-se sense haver passat pels cinemes.

Al film, Maron interpreta l'amo d'una botiga d'empenyoraments, el Mel, que ha deixat enrere un passat d'addiccions i una relació amb una ionqui reincident que interpreta la mateixa Shelton. Un dia entren per la porta dues dones amb una espasa de la Guerra Civil Americana que acaba d'heretar una d'elles i afirmen que és la prova que desmunta una conspiració que porta més d'un segle falsejant la història dels Estats Units, ja que, en realitat, va ser el Sud qui va guanyar la guerra, no el Nord. El Mel no s'empassa la història però ensuma que algú pot pagar diners per l'espasa i es veu enredat en una trama d'extremistes, teòrics de la conspiració i estafadors.

La idea li va venir a Shelton quan el conductor d'un Uber va explicar-li durant un trajecte llarg que la Terra en realitat era plana. Quan ella va preguntar-li si li estava prenent el pèl, ell va dir: “T'entenc, fa un any jo era igual que tu. Però només has d'anar a Google. Si grates prou, la veritat acaba sortint a la llum”. “Per mi va ser una revelació –recorda Shelton–, perquè semblava un home intel·ligent i format i, tanmateix, s'havia cregut aquella història. Però és que tots podem caure en una xarxa de mentides, sobretot ara que ens governa el mentider en cap”.

Vides paral·leles

Tot i ser una pel·lícula que parla fonamentalment de la mentida, a Espada de confianza també hi ha molta veritat, sobretot pel que fa al personatge de Maron. Tant ell com el Mel van créixer a Nova Jersey, van viure de joves a Nova York mentre intentaven fer-se un nom com a artistes –el Mel com a músic, Maron com a humorista– i tots dos van tenir problemes amb les drogues. “El Mel ho ha passat pitjor que jo però, a cert nivell emocional, el Mel soc jo i la seva història podria haver sigut la meva –reconeix Maron–. No ho és perquè jo no em vaig rendir. Ell va renunciar als somnis i aquest fracàs s'ha convertit en la base de la seva personalitat. Però, esclar, jo consumia cocaïna i altres drogues, però no heroïna, com ell. Si hagués fet el burro amb els opiacis, que són molt tramposos, què hauria passat? No ho sé”.

El podcast de Maron no només l'ha fet més conegut sinó també millor actor, ja que amb les entrevistes ha après a escoltar. “Quan vaig començar estava molt centrat en mi mateix, i no és que ara no ho estigui, però soc més capaç d'entregar-me a l'altre i donar-li espai –comenta–. Una cosa que he après entrevistant actors és que una part molt important de la seva feina és, simplement, fer-se presents i escoltar”. Maron ha compartit pantalla amb grans actors com Joaquin Phoenix i Robert De Niro, amb qui compartia algunes escenes a Joker. “Faig de productor del talk show de De Niro i li dic que no vull Phoenix al programa. Si m'hagués escoltat, encara seria viu! –bromeja–. Treballar en una gran producció de Hollywood és més fàcil que a una pel·lícula com Espada de confianza, perquè allà no ets ningú, fas la feina i marxes. Després la gent ni s'adona que hi soc, perquè si el Todd [Phillips, director de Joker] fa bé la seva feina, estaràs mirant a Joaquin Phoenix, no a mi”.