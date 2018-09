Maria Rovira estrena nova companyia de dansa a Terrassa

Feia set anys que la coreògrafa Maria Rovira no trepitjava Catalunya amb un muntatge propi. Instal·lada a Cuba des de fa temps, Rovira va participar l’any passat al festival Grec amb Trànsit & Cuba, una peça feta en col·laboració amb Marianela Boán que li va despertar la il·lusió de tornar a Catalunya. Un any després, la coreògrafa fa realitat aquell desig per duplicat: no només estrena un espectacle propi -una versió de Carmina Burana de Carl Offque es podrà veure el 29 i 30 de setembre al Centre Cultural de Terrassa- sinó que alhora també engega una nova companyia de dansa anomenada Crea Dance.

Rovira ja té experiència a aixecar companyies. El 1985 va fundar Trànsit Dansa i ara s’ha aliat amb la família De Pasqual Grifé per posar en marxa la fundació privada Crea Dance, que impulsarà “una companyia forta de dansa contemporània i de caràcter internacional amb seu a Barcelona”, explica Rovira, que en serà la directora artística. La fundació també incorporarà una escola de dansa, i entre els objectius té “fer arribar la dansa a tothom amb un conjunt d’iniciatives socials” i “ajudar els joves que volen ser coreògrafs”, diu Rovira. Un dels reptes de Crea Dance és bastir ponts amb intèrprets i teatres d’arreu del món. Per això, de moment la formació tindrà un cos de ball petit i convidarà ballarins de tot el món per construir els espectacles.

Estrena amb ‘Carmina Burana’

Carmina Burana servirà a Crea Dance per estrenar-se als escenaris. L’espectacle compta amb dotze intèrprets, tres dels quals provenen de Cuba. El ballarí principal del muntatge és Keyvin Martínez, protagonista de la pel·lícula Yuli, d’Icíar Bollaín, en què dona vida a Carlos Acosta quan tenia 20 anys. Dos dels altres intèrprets de Carmina Burana, Daniela Rojas i Gleyner Delgado, són els guanyadors de l’última edició del programa de televisió Bailando en Cuba 2. “Gràcies a Susanna Pous, que forma part del jurat del programa, hem aconseguit un acord perquè la parella que guanyi pugui obtenir una beca per participar en les creacions de Crea Dance a Barcelona”, explica Rovira. Per transformar Carmina Burana en moviment, la coreògrafa ha ideat 25 coreografies a partir dels 25 poemes de l’obra. “Ha sigut tot un repte, perquè he hagut d’estudiar cada partitura i després lligar-ho tot -indica Rovira-. He treballat per fer una coreografia musicalment clavada, construïda a partir de peces curtes”.

Si bé la gran protagonista de l’espectacle és la dansa contemporània, Rovira explica que ha procurat fer una fusió amb la dansa clàssica, de la qual tots els intèrprets tenen “una bona base”. La coreògrafa s’ha inspirat en El somni d’una nit d’estiu de Shakespeare i en la idea “que els personatges es busquen sense trobar-se durant tota l’estona”, i ha creat així una peça “molt física, gairebé una marató”. Després d’aquest espectacle, la companyia ja té un altre projecte que l’espera: de cara a l’any vinent prepararà una versió de l’ Odissea amb músics dels països mediterranis.