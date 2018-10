Màxima representació institucional al funeral de Montserrat Caballé

El funeral de la soprano Montserrat Caballé, morta aquest divendres a la matinada als 85 anys, ha convocat la plana major de la política espanyola i catalana. Al Tanatori de les Corts ja han arribat la reina Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat, Quim Torra, l'exministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, la consellera de Cultura, Laura Borràs i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyada del comissionat de Cultura, Joan Subirats.

540x306 Jordi Savall, arribant al Tanatori Jordi Savall, arribant al Tanatori

Al primer acte públic de comiat de Caballé s'hi ha pogut veure una important representació del món cultural. Hi havia, a més dels tenors Josep Carreras i Josep Bros, del director d'orquestra Antoni Ros Marbà i del músic Jordi Savall, una àmplia representació del Gran Teatre del Liceu, com ara Valentí Oviedo, el seu director general, Salvador Alemany, president del patronat de la fundació del Liceu i la directora artística de la institució, Christina Schepelmann. També del món cultural s'hi ha pogut veure el cantant italià Albano Carrisi, el poeta i president del CONCA Carles Duarte i Montserrat i el crític musical i historiador Roger Alier, que ha dedicat dues biografies a Caballé.

Altres polítics que també s'han desplaçat fins al tanatori de les Corts són Inés Arrimadas i Juan Carlos Girauta, de Ciutadans i Miquel Iceta i Jaume Collboni, del PSC. També Teresa Cunillera, Delegada del Govern Espanyol a Catalunya.

540x306 Pedro Sánchez, al funeral de Montserrat Caballé / PERE VIRGILI Pedro Sánchez, al funeral de Montserrat Caballé / PERE VIRGILI

A l'esquela que s'ha repartit als assistents s'hi podia llegir, al costat del comiat a la soprano, unes paraules de la mare Teresa de Calcuta: "La vida és una oportunitat, aprofita-la. La vida és un somni, fes-lo realitat. La vida és un repte, afronta'l. La vida és un deure: compleix-lo. La vida és amor: aprofita'l. La vida és tristesa, supera-la. La vida és un misteri: descobreix-lo. La vida és un himne: canta'l. La vida és felicitat: mereix-la. La vida és la vida: defensa-la".

Cançons corprenedores

El funeral ha arrencat amb una gravació de la soprano de l''Ave Maria' de Schubert, amb la família situada al centre de la sala -els dos fills, Montserrat i Bernabé Jr. i els nebots, entre altres-; a la dreta hi ha els polítics i a l'esquerra les nombroses personalitats del món de la cultura. Entre les peces musicals que han sonat -sempre interpretades per la veu de Caballé- hi ha el 'Lascia ch'io pianga' de Händel i el 'Mio babbino caro' de Puccini.

Una de les anècdotes personals que s'ha explicat durant l'acte l'ha explicat el pare Ángel de la ONG Mensajeros por la paz que oficiava la cerimònia: ha recordat que Montserrat Caballé va demanar al doctor Pedro Clarós, el seu otorinolaringòleg, si aniria al cel, i ell li va respondre que "cantaria ave Maries amb els àngels". El funeral ha acabat l'ària "La vergine degli angeli", del segon acte de l'òpera 'La forza del destino, de Verdi. A la sortida del comiat de Caballé s'ha regalat una rosa blanca als assistents.

Josep Carreras ha explicat que per a ell "Caballé era com una germana gran i que amb la seva mort acomiada una gran amiga". El tenor ha afegit que "sense voler entrar en polèmiques" hi ha "trobat a faltar una mica més de català": "Suposo que ha estat desig de la família", ha dit també.

Homenatge internacional a Caballé al Liceu

El Gran Teatre del Liceu ha anunciat que l'homenatge internacional a Montserrat Caballé que es farà al teatre serà aquest novembre. La institució treballarà perquè s'hi sumin els grans teatres del món i hi participin grans figures de la lírica contemporània.