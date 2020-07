Za!, Maria del Mar Bonet, Marco Mezquida i el Quartet Brossa, entre els caps de cartell de la pròxima Fira Mediterrània de Manresa

Una "transhumància artística pel territori" del músic Arnau Obiols, el ballarí Magí Serra i el creador audiovisual Pepe Camps obrirà i tancarà la 23a edició de la Fira Mediterrània de Manresa, que inclourà 42 projectes artístics de música i arts escèniques en línia i presencials, han anunciat els organitzadors aquest matí. Durarà 130 hores i es podrà seguir en línia. Recorreran el GR-179, des del santuari de Queralt fins a Manresa, per descobrir el territori i reflexionar sobre el seu desenvolupament sostenible. Els artistes conversaran amb el geògraf especialitzat en medi ambient Martí Boada i cada dia parlaran amb "savis". L'espectacle que obrirà la fira presencialment serà de Za! i la Transmegacobla, amb una obra que s'hauria d'haver estrenat en la passada edició del Primavera Sound. El 75% dels projectes seran estrenes.

La fira se celebrarà del 13 al 18 d'octubre i també hi actuaran la companyia Kukai Dantza, que hi presentarà dues peces d'una trilogia en línia i la tercera presencialment; Xavier Bobés, La Baldufa i Príncep Totilau. En el terreny musical destaquen Maria del Mar Bonet, que hi estrenarà un nou espectacle sobre el cançoner del pare Guinart; Rodrigo Cuevas, que hi presentarà el disc que va fer amb Refree; i Joana Gomila, amb el seu últim disc; Marco Mezquida, també amb nou treball, i el Quartet Brossa.

Com va fer en la primera edició al capdavant de la fira, el director, Jordi Fosas, articula la programació a partir de tres línies: "Els artistes d'arreu del món que incorporen la mirada a l'arrel en les seves propostes", "els artistes emergents que parteixen de l’arrel com a matèria primera" i la creació d'arreu del territori i "el desevolupament sostenible". La presentació de la tercera branca de la fira, l'associacionisme i la cultura, es farà al setembre. "Estem fent una edició excepcional", diu Jordi Fosas, que subratlla la "flexibilitat" i el caràcter "híbrid" de la pròxima edició. També posa en relleu el seu "compromís" amb els sectors involucrats en la fira. "Volem fer una fira segura i el que farem, ho farem amb totes les mesures previstes".

La fusió de la cobla i el circ

"El món digital ens ajuda a plantejar connexions que no ens havíem plantejat", explica Fosas. "La nostra aposta no era fer una fira en línia o cancel·lar-la, sinó donar-nos flexibilitat", diu. També creu que la matèria d'arrel ha ser una més com a material creatiu. "L'arrel és una matèria per interpel·lar-nos sobre el que passa avui", explica. També es podrà veure la proposta de Marc Sempere-Moya, un ritual sobre els límits de l'individu on col·laboren el cantaor El Niño de Elche i el baixista de Los Planetas i Lagartija Nick, Eric Jiménez.

La fusió de llenguatges torna a ser present a la proposta que estrenaran la Cobla Sant Jordi i l'Ateneu Popular 9 Barris amb artistes de circ com Kerol, Amer i Àfrica, Daniball, Manel Roses i Kari Panska.

La programació inclourà dos espectacles internacionals: SunBengSitting, del performer, ballarí, músic i coreògraf austríac Simon Mayer; i la instal·lació B, dels suïssos Trickster, centrada en el conte de la Blancaneu.