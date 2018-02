La Miró reivindica les abelles abans que sigui massa tard

Si es compleixen les prediccions més terribles, pot ser que les ametlles siguin un producte de luxe, només a l’abast d’una minoria. Es podria arribar a aquesta situació extrema si les abelles de la mel, que són les encarregades de pol·linitzar els ametllers, s’extingeixen, i el procés s’ha de fer a mà. Dins l’exposició Beehave, que obre les portes aquest divendres a la Fundació Joan Miró de Barcelona, les artistes Ulla Taipale i Christina Stadlbauer han creat uns guants i un pinzell per pol·linitzar perquè el públic prengui consciència que les abelles són imprescindibles per al futur dels humans i que cal tenir-ne més cura, perquè en ecosistemes contaminats la mel és tòxica. Per reblar la potència de l’obra, la peça inclou tres càpsules de cascall, evocadores del “somni etern”, com diu Taipale, al qual ens podem veure abocats.

“Les abelles són unes grans mestres i d’aquest projecte podem aprendre a conviure amb elles i a fer pinya. Les abelles són amigues i ens guien”, diu Martina Millà, cap de projectes de la institució i comissària de la mostra. El títol de l’exposició és un joc de paraules amb les paraules abella i comportar-se en anglès que fa una crida a empatitzar amb aquests insectes. Mentre els experts es troben impotents davant la manca de dades de la crisi de les abelles de la mel i altres insectes pol·linitzadors, els 24 artistes representats a la mostra empatitzen amb elles a través de l’art.

La majoria de la seixantena de peces són de nova producció. Les de l’última sala són un tast de les accions que es faran arreu de la ciutat a partir del 15 de març, en espais com la seu del COAC i el cementiri del Poblenou. Una de les intervencions que promet ser més espectacular és de Joana Cera, que farà una espelma de 4,5 metres d’alçada al vestíbul de l’antiga Escola Massana que cremarà fins que finalitzi la mostra, el 20 de maig. Anne Marie Maes és una de les artistes que viuen més íntimament amb les abelles. “Sempre treballo amb la natura i les abelles són tan fascinants que no pots treballar en res més”, diu. Entre els treballs que exposa hi ha diverses imatges gegantines de l’anatomia de les abelles d’una resolució impactant i un vídeo de l’interior d’una arna que documenta com s’organitzen, col·laboren i prenen decisions.

“Quan descobreixes el món de les abelles no pots no estimar-les, i hem volgut generar les condicions perquè les puguem conèixer íntimament”, explica la comissària, que ha concebut un recorregut sensorial immersiu, sobretot en dues peces. Una són les campanes de vidre plenes de flors de Jerónimo Hagerman del començament del recorregut, que tenen l’objectiu que quan els visitants hi fiquin el cap se sentin com una abella. Més endavant, els visitants han de passar per un passadís creat pel despatx d’arquitectura barceloní Goig que recrea digitalment, i amb un accent polític, la vida bulliciosa d’una arna.

Mel de mil flors

Àlex Muñoz i Xavi Manzanares proposen estirar-se damunt una plataforma de fusta hexagonal la vibració i els sons de la qual provenen de les dades obtingudes de la casa d’abelles que la Miró té a la coberta des de fa uns mesos. No és l’única peça que dialoga amb l’arquitectura i l’entorn de la fundació: una part de la gespa de l’entrada ha sigut substituïda per flors de mil espècies diferents d’arreu del país. L’objectiu de l’artista Pep Vidal és materialitzar el nom tradicional de la mel de mil flors.

Martina Millà ha volgut anar més enllà del context europeu i per això la mostra inclou una peça del videoartista Toni Serra, Abu Ali, sobre com treballa un apicultor al Marroc. Després de Barcelona, Beehave, que ha comptat amb el suport de la Fundació Banc Sabadell i Torrons i Mel Alemany, es podrà veure a la Kunsthaus Baselland de Basilea a partir del setembre.