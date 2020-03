Mor Krzysztof Penderecki, el compositor avantguardista que estimava la música sacra

El prestigiós compositor i director d'orquestra polonès Krzysztof Penderecki, considerat una icona de l'avantguarda musical polonesa, i autor d'una prolífica obra, ha mort aquest diumenge als 86 anys a Cracòvia després d'una llarga malaltia. En un comunicat, que s'ha publicat a la web de Penderecki, es destaca que va ser un "excel·lent artista, humanista, i un dels més coneguts i respectables compositors polonesos".

D'altra banda, la revista polonesa Culture assegurava que a "a la història de la música del segle XX la seva carrera destaca pel seu ràpid ascens fins arribar al cim més alt, inigualable, amb la possible excepció de Stravinski". El seu successor al capdavant de l'Acadèmia de Música de Cracòvia, Stanislaw Krawczynski, ha lamentat també la "pèrdua irreparable" que suposa la seva mort per a la cultura polonesa. Entre les seves obres destaquen Plany a les víctimes d'Hiroshima (1960), una composició per a 52 instruments de corda que el va catapultar a la fama. En aquell moment, va rebre el premi de la Unesco. David Lynch va fer servir el Plany a les víctimes d'Hiroshima com a banda sonora de l'extraordinari capítol vuitè de la tercera temporada de la sèrie Twin peaks (2017); també van utilitzar el plany cineastes com Alejandro Cuarón, a la pel·lícula Fills dels homes (2006)



Una altra de les obres més reconegudes de Penderecki és Passió segons Sant Lluc (1963-1966). "L'únic que m'interessa és alliberar el so de tota la tradició", assegurava aleshores el compositor polonès, que com a llegat també deixa peces com el Concert per a violí número 1, la seva Simfonia número 2 i Rèquiem polonès, una obra emmarcada dins el romanticisme, l'embrió de la qual va ser un encàrrec del sindicat Solidaritat (el moviment que es va oposar al règim comunista polonès) per acompanyar la inauguració d'una estàtua que commemorava la repressió violenta de les protestes contra el govern.

La música al cinema



El compositor polonès també va compondre bandes sonores per a pel·lícules poloneses com Katyn (2007), d'Andrzej Wajda, i Demon (2015), de Marcin Wrona. A més la seva música va ser incorporada a films com L'exorcista (1973) de William Friedkin; El resplendor (1980) de Stanley Kubrick; Cor salvatge (1990) i Inland Empire (2006), de David Lynch i Shutter Island (2010), de Martin Scorsese. Fins i tot la sèrie Black mirror va recórrer a les obres de Penderecki.

Al marge de la carrera com a compositor, va dirigir grans orquestres arreu del món. El 2013 el seu segell discogràfic va publicar, pel seu 80è aniversari, una capsa amb totes les seves simfonies dirigides per ell mateix. "L'artista és un testimoni de l'era en què viu i reacciona amb la seva obra a tot allò que succeeix al seu volant", assegurava. Era un compositor innovador, que va trencar amb la tradició, però que estimava la música sacra. Explicava que la música sacra el va ajudar en moments molt difícils en una Polònia devastada per la Segona Guerra Mundial i en un règim que limitava les llibertats: “La música sacra va marcar clarament tota la meva feina posterior i fins avui perquè a la música religiosa trobava una manera de desenvolupar la meva passió per la veu humana".

A més de cinc premis Grammy, el guardó Unesco i dos Prix Itàlia, el compositor polonès va obtenir el Premi Príncep d'Astúries de les Arts el 2001 i l'Ordre del Mèrit de Mònaco , la distinció francesa de Comandant de l'Ordre de les Arts i les Lletres, el Praemium Imperiale japonès i la Ordre de l'Àguila Blanca polonesa.