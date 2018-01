Mor als 93 anys Pere Balañá Forts, propietari del grup Balañá

L'empresari de cinemes i teatres Pere Balañá Forts, propietari de la Monumental i els cinemes i teatres Balañá, ha mort la matinada d'aquest dimarts als 93 anys d'edat a Barcelona, segons fonts del grup. El funeral tindrà lloc aquest dijous a les 10.15 h a l'Oratori de Sant Gervasi (Barcelona) i la vetlla el dimecres a partir de les 09.00 h. al Tanatori de Sant Gervasi.

Pere Balañá Forts va continuar la tradició empresarial del seu pare, Pere Balaña Espinós, fundador del grup empresarial, que el 1943 va obrir el primer cinema de la companyia, l'Avenida de la Luz. Abans, Balaña Espinós ja explotava les places de toros més destacades de la ciutat. A la seva mort, el 1965, el fill es va fer càrrec del negoci.

Com el seu pare, Balañá Forts va ser un home important del mon taurí, empresari influent i gran defensor del toreig a Catalunya. El 1977 va tancar la plaça de Les Arenes per centrar-se en l'explotació de la Monumental. Després de la mort del pare va continuar obrint cinemes: el primer va ser l'Alcázar i més endavant arribarien sales com El Dorado, Rex i Club Coliseum.

Actualment, el grup Balañá l'integren les sales Arenas Multicines, Aribau Multicines, Aribau Club, Balmes Multicines, Bosque Multicines, Glòries Multicines, Gran Sarrià Multicines i Palau Balañá Multicines, així com els teatres Tívoli, Borràs, Coliseum i les dues sales del Club Capitol.