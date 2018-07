Mor Steve Ditko, el creador d'Spiderman i Doctor Strange

A Steve Ditko li agradava estar a l'ombra. Va dibuixar superherois tan famosos com Spiderman o el Doctor Strange, però va desaparèixer de tot acte públic el 1964. Només concedia entrevistes telefòniques i no hi ha cap fotografia seva recent. La seva reclusió i la pàtina obscura d'alguns dels seus personatges el van convertir en un home envoltat de misteri. Ditko va ser trobat mort al seu apartament de Nova York el 29 de juny. Tenia 90 anys i la seva desaparició també té un punt obscur. Alguns mitjans, com 'Hollywood Reporter', assenyalen que hauria mort dos dies abans que el trobessin.

La creació de Spiderman també està rodejada de polèmica. Als anys 50 Ditko treballava amb Stan Lee, responsable de l'editorial Atlas, que es convertiria en Marvel, fent històries de terror i monstres. Els dibuixos de Ditko no eren gaire convencionals. Amb Lee i Ditko hi dibuixava Jack Kirby, que era qui feia la majoria de superherois –va crear Els Quatre Fantàstics i Thor–. Segons 'Strange and Strange: The world of Steve Ditko' (2008), la imatge inicial de Spiderman va sortir de la imaginació de Kirby. Però Lee va decidir que Ditko era l'home ideal per crear un superheroi diferent: Spiderman no és invulnerable, és perseguit i criticat per la premsa i la policia. Quan es treu el vestit de superheroi és Peter Parker, rep les burles del seu company i el persegueix la culpa. No té el cos musculat i fibrat d'altres herois sinó que és un adolescent més aviat prim.

Sigui com sigui, amb Spiderman naixia tota una icona que transformaria els paràmetres del gènere. Ditko també va crear els enemics del seu heroi durant els 38 números que va fer de 'The Amazing Spiderman', i amb 'Doctor Strange' va dibuixar un fascinant món psicodèlic amb aventures en mons ocults i altres dimensions. Ditko també va ajudar a desenvolupar altres superherois de Marvel com Iron Man i Hulk.

Ditko admirava la polèmica filòsofa Ayn Rand, defensora de l'objectivisme, i alguns dels seus conceptes –sostenia que els individus no s'han de sacrificar pels altres ni sacrificar els altres pels seus propòsits, ni tampoc s'han d'imitar els valors dels altres ni imposar-los-els mitjançant la força, sinó que sempre els han d'adoptar raonant per si mateixos– els va incorporar al món del còmic. Spiderman va començar a tenir alguns dels trets que defensava Rand: era més perfecte, més individualista i menys tímid. Quan l'heroi va saltar a la petita pantalla el dibuixant va sol·licitar cobrar-ne els drets. I com que l'hi van denegar finalment va abandonar Marvel el 1965.

Però Ditko no va deixar de crear i va dibuixar Míster A, un heroi vestit de blanc i amb un barret molt conservador, que viu en un món amb una única veritat i on només hi ha blanc (la bondat) i negre (la maldat). Més tard va dibuixar Question, i Hawk i Dove, dos germans amb superpoders i morals diferents. Als anys 90 va tornar a Marvel i va crear Squirrel Girl (La noia esquirol). Sempre va publicar, fos amb grans editorials o amb fanzines independents. El 2016, el Casal Solleric, a Mallorca, va presentar una retrospectiva de la seva feina.