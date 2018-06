Mor als 87 anys el director d'orquestra Guennadi Rojdéstvenski

El director d'orquestra rus Guennadi Rojdéstvenski ha mort aquest dissabte, segons el Conservatori Txaikovski de Moscou. El músic va ser un dels grans directors d'orquestra de la postguerra, famós per haver popularitzat la música de compositors prohibit per les autoritats russes com Poulenc i Hindemith, tot i que també va destacar com a gran intèrpret dels mestres Prokófiev, Xostakóvitx i Txaikovski.

El seu debut, de fet, va ser dirigint el ballet 'El trencanous' al Teatre Bolxoi de Moscou. Rojdéstvenski, que a més de director també era pianista i compositor, va ser el primer gran director rus que va dirigir una orquestra estrangera, la Simfònica de Moscou, sense abandonar la residència russa. Però al llarg de la seva carrera també va dirigir orquestres internacionals de prestigi com la Simfònica de la BBC, la Simfònica de Viena, la Filharmònica de Berlín o la Simfònica de Chicago. Des del 2012 dirigia el Teatre de Cambra Acadèmic de Moscou.