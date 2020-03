Mor el lingüista Germà Colón als 91 anys

El lingüista Germà Colón ha mort aquest diumenge a Barcelona als 91 anys, a causa de l'agreujament provocat pel coronovirus de la patologia respiratòria que patia. Nascut a Castelló de la Plana el 30 de novembre del 1928, Colón era catedràtic emèrit de la Universitat de Basilea, on havia fet carrera acadèmica després de completar els estudis de filologia romànica a la Universitat de Barcelona i de doctorar-se a la de Madrid. El seus camps de recerca principals van ser la dialectologia i la història de la lexicografia catalana i romànica, que va abordar tant des de l'àmbit docent i divulgador com des del científic.

Al llarg de la seva carrera, va ser professor associat de les Universitats d'Estrasburg i Barcelona, membre de l’Institut d'Estudis Catalans, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i de la Reial Acadèmia Espanyola. També va ser president de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i de la Societat Suïssa d'Estudis Hispànics, i vicepresident de la Junta Permanent d'Història de la Llengua Espanyola.

Entre les seves obres de divulgació destaquen El léxico catalán en la Romania (1976; publicada en català el 1993), La llengua catalana en els seus textos (1978) i Problemes de la llengua a València (1987). El seu llegat també inclou l'edició de textos antics com els Furs de València, el Llibre del Consolat de Mar i el Diccionario latino-español de Nebrija. Colón també va fer una profunda tasca investigadora, ja fos col·laborant en obres com el Französisches Etymologisches Wörterbuch, de Walther von Wartburg, la Gran Enciclopèdia Catalana i l' Enciclopedia Lingüística Hispánica, o publicant monografies com ara El mot "refrany" en algunes poesies en català aprovençalat, Castelló i la seua llengua i Sobre el mot "petxina" i sobre el seu manlleu "pechina", entre moltes d'altres.

Germà Colón va ser doctor honoris causa per les universitats de València (1984), Alacant (1991), Jaume I (1993) i l'Autònoma de Barcelona (2003). També va rebre la Creu de Sant Jordi (1985), el premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans (1979), el premi Sanchis Guarner de la Fundació Jaume I (1987), el premi de Literatura de la Generalitat de Catalunya (1987) i la Gran Creu d'Alfons X el Savi (1999). L'any 2002 es va constituir la Fundació Germà Colón Domènech, a partir de la donació del fons bibliogràfic del filòleg a la Universitat Jaume I.