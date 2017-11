Mor el percussionista Roger Blàvia

Roger Blàvia, un dels grans bateries i percussionistes del país, va morir divendres als 54 anys a Barcelona a causa d’un càncer de fetge. Nascut a Barcelona el 1963, era un d’aquells músics considerats imprescindibles pels altres músics, tant per la seva vàlua artística com per la seva dimensió humana. Només cal recordar amb qui ha tocat per fer-se una idea de la magnitud de la seva pèrdua. Les percussions de Blàvia han acompanyat Joan Manuel Serrat, Carles Benavent, Miguel Poveda, Maria del Mar Bonet, Raynald Colom, Duquende i Santiago Auserón, entre molts altres. Era una garantia rítmica en qualsevol estil, del jazz al flamenc passant per la cançó d’autor i el rock, i la seva presència era habitual en clubs i festivals de jazz.

Roger Blàvia va començar a treballar en projectes de jazz i flamenc a finals del anys 70, i va col·laborar amb artistes com Moncho i Diego Cortés, a més de La Fura dels Baus. Durant uns anys va viure a Suïssa i va tocar arreu del món, fins que va tornar a Barcelona a mitjans dels anys 90.

Virtuós, elegant i precís, Blàvia també va tirar endavant projectes propis com Rhythm Complicity, una aventura compartida amb tres músics també excepcionals: el guitarrista Jordi Bonell, el baixista Eduardo Dudu Penz i el trompetista Raynald Colom. Amb ells va trobar la complicitat necessària per fer brollar tot el bagatge rítmic acumulat durant dècades de feina sempre impecable.