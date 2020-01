Mor el pianista Joan Pineda als 89 anys

El pianista i metge barceloní Joan Pineda, que va fer sonor el cinema mut amb les seves actuacions en projeccions en directe, ha mort a Barcelona als 89 anys. Nascut a Barcelona el 1931, Pineda va musicar centenars de pel·lícules de molts directors de l'època muda, com ara Chaplin, Méliès, Chomón, Griffith, Sjöstrom o Murnau, i va ser un dels pioners a Espanya a defensar i difondre la música de cinema, sobretot a la Filmoteca i en diversos cineclubs, on la interpretava en directe.

Com recordava Toni Vall en el Retrat del Natural que li va dedicar a l'ARA, "quan tenia set anys el Joan Pineda va fugir dels bombardejos de Barcelona durant la Guerra Civil". A Espolla, un petit poble de l'Empordà, va viure amb els seus tiets i amb un vell teatre de titelles s’inventava històries que explicava als seus amics. Eren històries de fantasia i aventura que havia après del seu Cine NIC, el rudimentari projector de pel·lícules. Al final de la guerra, la família va caminar cap a l'exili. Més endavant va ser a Perpinyà, on va quedar fascinat per projecció de Robin dels boscos al cinema Castellet.

Quan va tornar a Barcelona, Pineda va estudiar medicina i va especialitzar-se en radiologia i aparell digestiu a l'Hospital Clínic. Paral·lelament, mantenia l'afició pel cinema i la música (havia estudiat piano). Va posar música en directe a una la projecció de la pel·lícula Faust de Murnau al Col·legi de Metges. De fet, no estava previst que fos així, sinó que va ser fruit d'un feliç accident: la sessió, a la qual Pineda hi assistia com a espectador, es feia amb música enregistrada en vinil, però l'aparell es va espatllar. Aprofitant que hi havia un piano a la sala, Pineda va decidir tirar pel dret.

De seguida va aprofundir en la tasca de divulgador de la música de cinema, i el 1960 va debutar a Ràdio Barcelona de la mà de Joaquín Soler Serrano al programa Cine sin imágenes. També va començar a fer feina com a compositor de bandes sonores. La seva filmografia inclou la composició de música per a pel·lícules com La respuesta (Josep Maria Forn, 1969), Larga noche de julio (Lluís Josep Comerón, 1974), Alícia a l'Espanya de les meravelles (Jordi Feliu, 1979), El asesino de Pedralbes (Gonzalo Herralde, 1979) i De mica en mica s'omple la pica (Carles Benpar, 1984), entre d'altres.

La cerimònia en record a Joan Pineda tindrà lloc aquest dilluns a les 10.30 h al Tanatori de les Corts, a Barcelona.