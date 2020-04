Global Hope Festival, una iniciativa solidària del món de la música clàssica

Impulsat des de Barcelona, el Global Hope Festival és una iniciativa solidària del món de la música clàssica. Artistes d'arreu del món que estan confinats a casa seva ofereixen concerts de música en viu a través de les xarxes amb l'objectiu de recollir fons per a l'OMS en la lluita contra el covid-19. La nova plataforma ja compta amb artistes de renom internacional com ara l’orquestra Cameristi Della Scala, el pianista Aleksei Volodin i la mezzosoprano Marina Viotti.

L'audiència pot veure els concerts en live streaming, que es poden seguir al compte d’Instagram del festival i al mateix Facebook dels artistes. Entre els intèrprets que ja han passat per l’escenari virtual del festival, que va engegar quan es va decretar la quarantena, hi ha el xinès Xiaoming Wang, primer violí de l’Òpera de Zuri i de l’Stradivari Quartett, i l’iranià Abdollah Abdi, així com la guitarra clàssica de l’espanyola Andrea González Caballero.

"Estem molt contentes perquè, per començar des de zero, hem aconseguit que molts artistes de renom internacional se sumessin a la iniciativa, i en general hem tingut una resposta molt positiva", explica la cantant i gestora cultural Cristina Genover. Impulsora del projecte, ha aconseguit la complicitat de cinc persones més que treballen des de diversos punts de planeta per tirar-lo endavant: Milà, Seül, Mèxic DF, Lucerna i Atenes. "Som un equip de sis noies i cadascuna aporta al projecte els seus coneixements", diu Genover.

Tots els concerts són gratuïts i, durant l’experiència, es convida l’audiència a fer una donació voluntària al Fons de Solidaritat pel Covid-19 de la Fundació de les Nacions Unides i la Swiss Philanthropy, en favor de l'Organització Mundial de la Salut. Sobre la recaptació de fons, no poden quantificar quants diners han aconseguit fins ara, ja que van directament a la Fundació de les Nacions Unides, que els aplega juntament amb altres donacions procedents de projectes diversos. "Vam decidir fer-ho així per transparència i també per seguretat", argumenta Genover.

Pel que fa als concerts, aquest dimarts 21 d'abril la mezzosoprano Farrah El Dibany oferirà un concert a les 20 h. El dijous 23 d'abril, dia de Sant Jordi, serà el torn del duo de pianistes Aleksei Volodin & Edith Peña (a les 18 h). El pianista Alessandro Taverna actuarà el divendres 24 d’abril (19h); la violinista Olga Sroubkova, el dissabte 25 d’abril (19h), i, finalment, Francisco Lopes (guitarra clàssica), el diumenge 26 d’abril (19 h).

De cara als pròxims mesos, l'organitzadora vol iniciar una sèrie Young Artists, per donar espai als joves intèrprets que comencen.