'No és cultura' organitza una jornada reivindicativa per contrarestar el 'Mount Olympus' de Jan Fabre

La plataforma 'No és cultura' organitzarà una jornada reivindicativa el 15 de juny per contrarestar la representació de l'espectacle 'Mount Olympus', de Jan Fabre, programat per a aquest dia al Teatre Lliure i que durarà 24 hores. La iniciativa vol "fer d'altaveu" de les denúncies de 20 treballadors de la seva companyia, Troubleyn, que van acusar-lo d'assetjament sexual i abús de poder. La Fiscalia d'Anvers està investigant el cas.

En un comunicat, 'No és cultura' ha explicat que vol "reflexionar i buscar solucions" a situacions com la denunciada. "Els espais de creació han de ser espais segurs per a totes les persones que hi treballen", demana la plataforma. La jornada reivindicativa es farà es cancel·li o no l'espectacle de Fabre i comptarà amb xerrades, taules rodones i activitats culturals.