Noves llibreries de barri brollen a Barcelona

Quan expliquen el que tenen entre mans, tothom els diu que s’han tornat bojos. I ells, amb un somriure enèrgic, responen que és el seu somni i que el tiraran endavant. Són els pares i les mares de cinc llibreries que han nascut a Barcelona des de finals de setembre. En poc més d’un mes, la ciutat ha vist com el seu mapa llibreter s’ampliava amb nous establiments de proximitat moguts per l’anhel de crear teixit cultural als barris i de contribuir a fer créixer la comunitat de lectors. Són la SomNegra, El Gat Pelut, La Carbonera, La Inexplicable i la Sendak, cinc espais que sorgeixen de la passió literària dels impulsors i, alhora, de les ganes de fer un gir en les seves vides laborals.

Cada llibreria ha arribat amb una personalitat pròpia que la diferencia de la resta, però comparteixen alguns trets que les agermanen. Quatre són llibreries de vocació generalista, tot i que la Sendak prioritza la literatura infantil i juvenil, mentre que la SomNegra està especialitzada en el gènere negre. Els seus fons oscil·len entre els 2.500 i els 4.000 títols i els impulsors s’han deixat guiar per referents similars. La majoria s’emmirallen en la Nollegiu i la Calders, dues llibreries relativament joves (la primera va obrir el 2013 i la segona el 2014) que en pocs anys s’han convertit en forts pols de dinamització cultural als barris respectius. Aquesta vocació de proximitat marca el caràcter que tenen. “Volem oferir tot el que els veïns ens demanin. Sabem que, en el context actual, perquè una llibreria funcioni cal que sigui proactiva”, afirma Mar Redondo, una de les tres sòcies de La Carbonera, que va aixecar la persiana el 28 d’octubre i s’ubica al Poble-sec. També ho veuen així les responsables de La Inexplicable, situada a Sants i que prepara la inauguració per al 19 de novembre. “Tenim pensades activitats que creiem que encaixaran amb el barri. La nostra intenció és crear xarxa amb altres espais culturals i fomentar la lectura”, assenyala una de les llibreteres de La Inexplicable, Anun Jiménez.

Cobrir absències als barris

El Gat Pelut i Sendak segueixen aquesta filosofia i, a més, els seus impulsors han mirat d’ubicar-se en punts de la ciutat amb poca presència de llibreries amb el seu perfil. La primera, que va obrir el 29 de setembre, es troba a les Corts, on “no hi havia fins ara cap llibreria, només papereries i punts de venda en centres comercials”, diu la propietària de l’establiment, Marta Gil, que considera que “al barri hi havia la necessitat d’un servei d’aquest estil”. La Sendak, que s’inaugurarà l’11 de desembre, s’ha instal·lat a prop de la Sagrada Família per cobrir un buit similar. “Al barri hi ha punts de venda de llibres, però ofereixen poca varietat. Trobàvem a faltar un espai cultural actiu que oferís recomanacions literàries i estigués especialitzat en infantil i juvenil”, diu Núria Càrcamo, sòcia de la Sendak.

De les cinc noves llibreries, la SomNegra, oberta el 23 de setembre, és la que espera cobrir una absència més gran: la que va deixar la Negra i Criminal. “Des que va tancar molts lectors i editorials amants del gènere s’han quedat orfes. Sé que l’especialització em tanca algunes portes i això és dur, però la meva passió és el gènere negre. Vull vendre els llibres que llegeixo, aquells que puc recomanar”, explica el responsable de SomNegra, Miguel Ángel Díaz. Ha posat en marxa la llibreria física a l’Eixample després d’engegar fa quatre anys la llibreria virtual amb el mateix nom. “Tenir un local a Barcelona m’ha donat molta més visibilitat, és un gran altaveu”, destaca Díaz, que ha seguit els consells del fundador de la Negra i Criminal, Paco Camarasa.

D’una manera o altra, els nous llibreters han buscat estratègies per establir contactes amb el món editorial i evitar així que els seus projectes fossin un salt al buit sense paracaigudes. Díaz s’ha nodrit del bagatge de la llibreria virtual i considera que, sense aquestes sinergies, “hauria sigut molt més difícil obrir un local especialitzat a Barcelona”. Els responsables de La Inexplicable, El Gat Pelut i Sendak venien de fora del sector editorial i, abans d’engegar els projectes, van optar per cursar el postgrau de llibreria de la Universitat de Barcelona (UB). La formació els ha permès “aclarir conceptes, conèixer el món des de dins, adquirir seguretat i tenir un lloc per agafar-se”, diu Gil.

Els llibreters valoren les converses prèvies amb gent del sector perquè, diuen, els han ajudat a tocar de peus a terra. “Obrim sabent que la cultura està patint, sobretot aquests dies. La nostra intenció és revertir-ho”, indica Redondo. És una visió compartida amb els altres llibreters, que confien en la riquesa i la vitalitat del sector. “No ens espanta el moment polític”, exposa Càrcamo, que rebla: “Passi el que passi, nosaltres tirarem endavant”.