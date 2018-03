Pablo Hasel, condemnat a dos anys i un dia de presó

L'Audiència Nacional ha condemnat el raper Pablo Hasel a dos anys i un dia de presó per haver enaltit membres d'ETA i els Grapo a Twitter, amb l'agreujant de reincidència, i per injúries a la Corona i a les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. També ha sigut condemnat a pagar 24.300 euros de multa. Com que Hasel ja havia sigut condemnat l'any 2015 per enaltiment del terrorisme, la pena imposada per l'Audiència Nacional podria implicar el seu ingrés a presó, si la sentència és confirmada pel Tribunal Suprem.

Vot particular a favor de la llibertat d'expressió

Els magistrats de la Secció Primera de la Sala penal exposen en la sentència que les publicacions de Hasel suposen una "actuació conjunta, dirigida contra l'Autoritat de l'Estat" i que al·ludeixen "a la necessitat d'anar més enllà en un comportament violent fins i tot amb la utilització del terrorisme". La resolució compta amb el vot particular de la magistrada Manuela Fernández de Prado, que defensa que els seus comentaris han d'enquadrar-se dins de la llibertat d'expressió i no suposen una manifestació del discurs de l'odi.

Pablo Rivadulla, més conegut com a Pablo Hasel, va explicar durant el judici que ell es limita a exposar en les seves cançons i tuits "fets objectius" que considera "injustos" i a defensar "drets democràtics". Hasel, que va apuntar que el judici demostra que no es respecta la llibertat d’expressió a l’Estat, va defensar les seves manifestacions sobre la monarquia, la policia i l’Estat, i va justificar que expressi el seu suport a persones que considera els seus referents com a "comunista".

"Per a mi són exemples de resistència, i això no canviarà encara que em condemnin a presó", va dir Hasel en resposta a preguntes de la fiscalia, que demanava per a ell dos anys i nou mesos de presó i una multa de 40.500 euros per delictes d’enaltiment del terrorisme i de calúmnies i injuries contra la Corona i les institucions de l’Estat. La fiscalia l’acusava pel contingut de 62 missatges de Twitter i una cançó publicats entre el 2014 i el 2016.

Quan ha conegut la sentència, Hasel ha fet un seguit de tuits en què manté el que ja va expressar durant el judici.

Mirad si me arrepiento que ahora mismo procedo a escribir lo mismo por lo que he sido condenado:



-Las presas y presos políticos son ejemplos de resistencia.

-Isabel Aparicio fue exterminada por el Estado negándole asistencia médica.

-La Guardia Civil asesinó a 15 inmigrantes — Pablo Hasel (@PabloHasel) 2 de març de 2018