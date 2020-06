El Palau de la Música dona suport als artistes km 0 en el cicle estiuenc

Després de tres mesos i mig de tancament a causa de la pandèmia del covid-19, el Palau de la Música reprèn l’activitat concertística amb una clara voluntat de contribuir a la recuperació del sector cultural, tal com explica Mariona Carulla, presidenta de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana: "Volem ajudar els artistes d'aquí que s'han vist molt perjudicats per la pandèmia, per això és bo animar el públic a gaudir de la música en directe". El director general de l'entitat, Joan Oller, afegeix que tornen a obrir portes perquè estan "convençuts que la gent necessita música en viu": "Aquesta és la nostra missió", diu Oller.

Pel que fa a les mesures de seguretat, el director general explica que aniran "més enllà de la normativa" posant a disposició entre una quarta i una tercera part de l'aforament per garantir una "màxima" distància entre espectadors, tot i que es vendran dues localitats juntes per a les persones que vagin en parella. Es prendrà la temperatura a l'entrada, es posaran catifes desinfectants per als peus i es purificarà l'aire amb ozó. Els concerts, a més, no tindran entreacte i tindran un preu únic de 25 euros, 15 per als joves.

Cartell amb artistes locals

La programació Estiu al Palau inclou 22 concerts de l'1 de juliol al 15 de setembre, dotze dels quals són noves propostes programades amb la voluntat de donar suport als músics locals. Entre les novetats hi ha el concert inaugural a càrrec d’Albert Guinovart, artista estimat del Palau, que interpretarà obres de Chopin i Granados i estrenarà Cinc novel·letes, composta durant el confinament. "L'he escrita amb molta sinceritat, m'ha sortit de dins", diu Guinovat, que avança que el seu concert serà de música alegre "per començar amb optimisme". El Quartet Gerhard celebrarà el seu desè aniversari (el 5 d'agost) amb un repertori que inclou el segon quartet de Robert Gerhard, de qui enguany se celebra el 50è aniversari de la mort. "És una obra que hem gravat i que ens representa, simbolitza aquesta recerca de llibertat, perquè Gerhard es deslliga de la tonalitat", ha explicat el violinista Miquel Jordà.

La directora artística adjunta, Mercedes Conde, destaca de la programació el primer recital en solitari que oferirà Serena Sáenz (2 de juliol), una soprano formada als cors de l'Orfeó i que ha triomfat en el rol de Pamina a la Staatsoper de Berlín en el seu debut en aquest paper de La flauta màgica. També subratlla, entre d'altres, el debut al Palau del tenor Ian Bostridge (24 de juliol), acompanyat del pianista Igor Levit, que fa poc va fer un concert en streaming per Instagram de vint hores. Procedent del Festival de Granada, Bostridge cantarà el cicle de lied El viatge d’hivern de Schubert. "És un dels grans coneixedors actuals d'aquesta obra", diu Conde.