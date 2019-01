Qui és el Pare Noel i altres mentides de família emergeixen a 'Lapònia'

¿El Pare Noel és una il·lusió meravellosa per als nens o bé és el primer inoculador de classisme i materialisme? Depèn de com es miri. Però no és una anècdota, sinó un principi fonamental en l'educació dels fills, i és just el pretext per començar una batalla dialèctica entre germanes i cunyats que acabarà en guerra oberta. Els dramaturgs i directors Cristina Clemente i Marc Angelet han enviat a 'Lapònia' una parella amb un fill de cinc anys per passar el Nadal amb la germana d'ella, el marit finès i una filla petita. La nena serà qui revelarà al cosí que el Pare Noel no existeix i farà esclatar la comèdia, que ja ha començat funcions al Club Capitol.

"Les veritats i les mentides que expliquem a la parella, als fills i fins i tot a nosaltres mateixos" és, segons Angelet, el que posa en joc el text. De les mentides pietoses fins als més grans secrets, la bola es va fent grossa i s'emporta tot el que troba. "Com més merda surt, més l'han de tapar i més gros fan el problema. Els personatges pateixen molt però el públic empatitza amb tots ells", assegura Angelet. L'obra parla dels diferents models educatius actuals, dels valors familiars, de les tradicions i també juga amb els tòpics nord-sud, a partir del mite daurat de la vida als països nòrdics. El finès que interpreta Roger Coma té aquest "supremacisme" que imaginem que tenen, perquè "la gent allà és rica, noble, perfumada i feliç", diu.

Un dels filons còmics de l'obra és aquesta especulació sobre els nòrdics i l'idealisme de la nova pedagogia, que defensa el personatge de Roger Coma, amb un accent finès lliure. També hi actuen Meritxell Huertas, Meritxell Calvo i Manel Sans amb personatges que també tenen racons amagats que no han revelat ni a la parella. Un altre subtema té a veure amb el desig dels pares d'intentar traslladar uns valors als fills perquè siguin un versió més bona d'ells mateixos. Els desitjos aspiracionals i la realitat normalment no tenen gaire res a veure. L'espectacle és una producció de Hause&Richman, l'empresa de Jordi Casanovas i Carlos Manrique que opta per l'autoria catalana i que ja ha produït 'Immortal', de Bruno Oro.