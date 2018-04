Peggy i David Rockefeller: La col·lecció privada més valuosa surt a subhasta a Nova York

Christie’s de Nova York celebrarà el 8 de maig una subhasta excepcional, d’aquelles que es recordaran: trauran a la venda les obres mestres de la col·lecció de Peggy i David Rockefeller, que inclou grans noms com Pablo Picasso, Henri Matisse, Paul Gauguin, Auguste Renoir, Claude Monet, Juan Gris, Édouard Manet i Vassili Kandinski. Les estimacions de la més cara, Noia amb una cistella de flors, de Picasso, se situen pels volts dels 90 milions d’euros. L’artista malagueny la va realitzar el mateix any que Noi amb pipa, un altre oli que el 2004 es va convertir (temporalment) en l’obra més cara venuda en una subhasta després d’adjudicar-se per 85,6 milions. Com en aquest cas, els preus de sortida d’altres obres, com La taula del músic, de Juan Gris; L’onada, de Gauguin; Nenúfars en flor, de Monet; i Odalisca ajaguda amb magnòlies, de Matisse, ni tan sols es fan públics d’entrada perquè son excepcionals i hi ha pocs referents en què basar-se.

També és extraordinari, sobretot a Europa, que tot aquest tresor surti a la venda per desig dels col·leccionistes, que van morir els anys 1996 i 2017, i que els seus hereus destinin els beneficis obtinguts a onze institucions culturals i científiques com el MoMA, la Universitat de Harvard i diverses fundacions vinculades als Rockefeller. Segons va publicar el New York Times al novembre, quan s’estaven catalogant les més de dues mil obres d’art i objectes que també surten a la venda, cadascuna de les institucions espera rebre 100 milions de dòlars (81,6 milions d’euros). “Peggy i David Rockefeller van col·leccionar al llarg de setanta anys. Ell va morir l’any passat als 101 anys i va comprar obres fins al final”, explica María García Yelo, especialista d’art impressionista i modern de Christie’s. Per a David Rockefeller, l’art era una font de plaer i feia la vida millor, i al marge de les obres que surten a la venda, amb les quals van conviure, van comprar per a museus. La relació del matrimoni amb el seu art és coneguda a través del seu testimoni. Rockefeller havia parlat per exemple de sis pintures d’Édouard Vuillard amb escenes de carrer de París: “Primer vam penjar els quadres a la nostra sala de música a Pocantico Hills [Nova York], però quan ens vam fer una casa nova a Seal Harbor l’any 1970 vam decidir portar-los allà i vam crear el menjador al voltant seu”, recordava. Pel que fa a Nenúfars en flor, de Monet, el tenien juntament amb dues pintures més de l’artista a l’escala de la seva residència de Hudson Pines, al menjador de la qual hi havia penjat Paisatge amb pollancres, temps gris a Éragny, de Camille Pissarro.

La intimitat d’algunes de les obres és encara més intensa: Liles i roses, d’Édouard Manet, pertanyia a Abby Aldrich Rockefeller, de qui David Rockefeller va ser l’únic hereu. “Recordo molt bé aquest petit Manet penjat amb altres pintures al menjador de la mare al número 740 de Park Avenue. Ara el tenim al vestíbul principal de la nostra casa al carrer 65. És una pintura que sempre ens ha agradat”, recordava el banquer i empresari l’any 1984.

Rifar-se un Picasso

Peggy i David Rockefeller van tenir al mateix espai dues de les pintures més excepcionals: Noia amb una cistella de flors, de Picasso, i Odalisca ajaguda amb magnòlies, de Matisse, eren a la biblioteca de la residència del carrer 65. A més de ser una obra de l’època rosa, un període primigeni de Picasso i escàs al mercat, va pertànyer a Gertrude Stein, i la manera com els Rockefeller la van aconseguir també és sucosa: ells i uns altres multimilionaris van comprar el llegat de l’escriptora per evitar que es dispersés i amb l’acord de posar les obres a l’abast del públic sempre que un museu les demanés. Com que tots volien les mateixes, van fer un sorteig.

Abby Aldrich Rockefeller va donar una casa de la seva propietat al MoMA, i el matrimoni de col·leccionistes va continuar la relació amb la institució perquè el mític conservador del museu, Alfred Barr, va ser un dels seus assessors. “David Rockefeller va heretar la col·lecció dels pares, que era molt decimonònica, però des de ben aviat van tenir una relació molt estreta amb el MoMA i van començar a col·leccionar art més modern. Eren coherents i el matrimoni tenia una manera compartida de veure l’art. Compraven amb molt de criteri, i la col·lecció en gran mesura s’ha revaloritzat”, explica García Yelo.

La sortida a la venda d’aquest fons fa que Christie’s celebri dues setmanes de grans subhastes en lloc d’una, i l’impacte de la venda en el mercat de l’art està pràcticament assegurat: “Les expectatives són altes, és una de les col·leccions privades més importants que surt a subhasta, però hem de ser cautelosos, no hi ha res decidit fins que cau el martell”, subratlla García Yelo. “El que passi a les subhastes de la col·lecció Rockefeller -afegeix- afectarà el que passi després en les nostres vendes genèriques d’art modern i contemporani. Com que en les subhastes hi ha un component psicològic i instintiu molt fort, si van bé es generarà un moment d’eufòria que probablement farà que les de la setmana següent també vagin bé. Si van malament, també afectarà”. És difícil que les previsions no es compleixin, perquè el cognom Rockefeller afegeix una pàtina de prestigi a unes pintures i peces que són obres mestres per si mateixes i fresques per al mercat. “Poden assolir preus altíssims”, explica l’especialista.

Els hereus de Peggy i David Rockefeller s’han quedat amb un percentatge mínim de la seva col·lecció, peces molt personals que no es poden comparar amb el gruix que surt a la venda. En total Christie’s celebrarà cinc subhastes més d’objectes dels Rockefeller, des de mobles fins a arts decoratives. “Com que la col·lecció és tan variada, hi ha un públic molt ampli. Hi ha lots que surten a la venda per 200 euros”, conclou García Yelo.

L’elit dels filantrops dels Estats Units

La tradició filantròpica als Estats Units és llarga i, a més dels Rockefeller, compta amb altres grans noms com els cofundadors de Microsoft, Bill Gates i Paul Allen. Al rànquing dels més generosos també hi ha el pare de Facebook, Mark Zuckerberg, i la família Walton, els amos dels supermercats Wallmart. L’empresari Eli Broad i la seva dona Edythe també són amants de l’art i tenen un museu amb el seu nom amb més de 2.000 obres d’art contemporani. Un altre magnat que va destacar per la seva generositat en el terreny de l’art va ser Leonard A. Lauder, que fa cinc anys va donar la seva col·lecció de cubisme al Metropolitan.