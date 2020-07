Pere Faura s'acomiada dels escenaris amb un 'Rèquiem' de plomes i purpurina

Fa tres anys el coreògraf i ballarí Pere Faura va prendre una decisió: abandonar la dansa professional. "És molt difícil tirar un projecte de dansa endavant. Poses la salut i els diners en joc, no compensa", explica Faura, que als escenaris ha explorat des de la tirania a les discoteques fins a l'univers zombi. Per acomiadar-se, el coreògraf va idear un projecte de gran format al voltant de la mort i es va posar a treballar. Quan estava en ple procés de creació, la irrupció del coronavirus li va fer miques tots els plans. "Volia parlar de la mort des d'un vessant tranquil, sexi, lluminós i divertit. Però amb la pandèmia la mort ens arriba cada dia en forma de número. Això m'ho va fer replantejar tot", assenyala el creador. El confinament va obligar-lo a avortar els assajos de l'espectacle i, alhora, a repensar-lo per recollir també l'empremta del covid-19.

De tot plegat n'ha sorgit una creació diferent que manté el títol de l'original, Rèquiem nocturn, i que es podrà veure del 7 al 9 de juliol a la Sala Maria Aurèlia Capmany del Mercat de les Flors dins el Festival Grec. "La pandèmia ens va trasbalsar. Vam haver de canviar el to, la manera, el que volíem explicar", diu Faura. El punt de partida del muntatge, que han mantingut, és la pel·lícula Comença l'espectacle ( All that jazz, en versió original), de Bob Fosse, estrenada el 1979. Per primera vegada, Faura va fer un càsting per agafar els intèrprets, i va optar per imitar l'audició que Fosse fa al film. "Els ballarins es van haver d'aprendre el mateix que es demana a la pel·lícula. Projectem parts del càsting durant la primera part del muntatge", assenyala Faura, que volia plasmar així "els moviments que queden de tot de gent que passa, perquè són similars al ritual de la mort: uns són escollits i d'altres no".

La defunció de la creació

El coreògraf s'apropia de l'estructura del rèquiem i l'equipara al procés creatiu. L'espectacle es divideix en tres parts: audició, creació i funció, que, segons Faura, "és també una defunció perquè significa que el projecte ha arribat al seu final". A escena hi haurà 10 intèrprets, que ballaran però també cantaran i recitaran text. "He buscat un repartiment multidisciplinari i multigeneracional. Volia trobar gent que estigués més a prop de la mort que jo, que hi hagués reflexionat amb una profunditat diferent –destaca–. Parlem i ballem la mort amb purpurina i plomes, des d'una mirada lluminosa i sempre amb l'univers de Fosse en ment".

El muntatge reflexiona sobre "com tots estem sotmesos a la paraula", una qüestió que pren tota la força en l'últim tram de la creació, amb un monòleg interpretat per l'actor Pere Arquillué. "És un musical sobre la mort de la dansa en relació al text, sobre com els processos creatius es van acabant i no passa res", apunta el coreògraf, que juga amb l'homonímia d'ell, d'Arquillué i de Pere Jou, que ha creat la música inèdita del rèquiem juntament amb Aurora Bauzà. "És un joc entre els diferents Peres per representar el conflicte sobre qui encarna el discurs. Per què no poden ser els ballarins els que se n'encarreguin?", es pregunta Faura.

Seguint les restriccions d'aforament imposades per la pandèmia, l'espectacle es representarà amb el públic repartit per tres grades i les butaques separades entre si. Durant els dos primers actes els intèrprets actuaran a distància i, quan no la puguin garantir, ho faran amb mascareta. Al tercer acte actuaran completament coberts amb un vestuari elaborat especialment per a l'ocasió. "Hem fet un espectacle postpandèmia. Ja pot venir el que sigui, que estem adaptats", explica Faura. Rèquiem nocturn també es podrà veure durant la temporada vinent del Mercat de les Flors.

Comiats fúnebres a través de la dansa

Rèquiem nocturn serà l'últim espectacle que Faura impulsa com a director i creador. "És molt difícil ser un creador que ha de fer possibles els seus espectacles, que ha d'aconseguir els suports i el finançament. Ara no deixaré de crear, i si algú m'ho demana faré una coreografia, però deixo de ser una persona que únicament es dedica a la dansa", afirma Faura, que ja té entre mans un nou projecte: una iniciativa per acompanyar, mitjançant la dansa, persones que passen un dol. "Arran de la pandèmia m'he adonat que la societat està molt perduda en la gestió del dol. La idea és transformar la meva experiència per organitzar esdeveniments que ajudin la gent a celebrar festes de comiat", explica el coreògraf.